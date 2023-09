Zoo Leipzig: Tierpfleger klaut hübschem Vogel unter lautstarkem Protest das Ei

Das Kronenkranich-Weibchen brütete leider vergeblich. © MDR

Schon viel zu lang hockt das hübsche Federvieh mit der kronenartigen Kopfverzierung schon auf seinem Gelege. Nun reicht es.

"Ich würde versuchen, mich ans Nest zu pirschen und die Henne runterzukriegen", erklärt Tierpfleger Jens Hirmer die Vorgehensweise in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co.". "Ich hab extra die kurzen Hosen an, dass ich ins Wasser gehen kann. Ich hoffe, ich komm bis hin."

14 Tage zu lange saß das Weibchen schon auf dem Ei. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt", begräbt Hirmer schon vorher alle Hoffnungen auf Nachwuchs.

Die Kronenkraniche hatten in diesem Jahr kein Glück mit der Nachzucht. Wildtiere haben gleich mehrere Nester offenbar geplündert. Nun, angekommen auf einem Stein im Teich, blieb das einzige Ei zwar unberührt. Allerdings auch unbefruchtet.