Emmy-Beben: Ist diese Serie wirklich so viel besser als alle anderen?

Los Angeles (USA) - Die Nominierten für die diesjährigen Emmys stehen fest - und damit auch, welche Serien (zumindest in den Augen der "Academy of Television Arts & Sciences") die besten der vergangenen Monate waren. Wieder einmal sticht mit " Succession" eine HBO-Produktion hervor - und das völlig zu Recht!

Jeremy Strong (44, v.l.n.r.) als Kendall Roy, Sarah Snook (35) als Siobhan "Shiv" Roy und Kieran Culkin (40) als Roman "Rome" Roy. © Macall B. Polay/HBO

Wie bei jeder großen Preisverleihung im Film- und TV-Business werden auch in dieser Woche wieder viele Fans und (Möchtegern-) Kritiker enttäuscht auf die Liste der Emmy-Nominierten geblickt haben.

Zugegebenermaßen: Vor allem das überraschend brillante "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" hätte mehr Liebe verdient. Völlig richtig lag die "Academy of Television Arts & Sciences" hingegen - da scheinen sich ausnahmsweise mal sämtliche Kritiker einig zu sein - als sie "Succession" für die vierte und letzte Staffel mit insgesamt 27 (!) Nominierungen überschüttete.

Ist die Serie wirklich so verdammt gut? Jedem, der sie noch nicht kennt, sei versprochen: Ja, das ist sie! Besonders beeindruckend ist, wie "Succession" es schaffte, die Qualität über sämtliche Staffeln zu halten.

Doch nicht nur das: In der letzten Staffel steigerte sich das Drama sogar noch. Die dritte Episode wird von nicht wenigen als eine der besten Serien-Folgen bejubelt, die es jemals gab.