Enttäuschung beim "The Piano"-Konzert? "Sie hat das echt probiert, aber nicht hingekriegt"

Leipzig/Wuppertal - Auf Bahnhöfen in ganz Deutschland haben Mark Forster (41) und der berühmte Pianist Igor Levit (37) die größten Ausnahmetalente gesucht. Jetzt steht die finale Show an, die im Vorfeld nicht für alle wie geplant abläuft.

Lauras (34) Generalprobe lief nicht ganz rund, der Auftritt dafür aber schon. © RTL/Hendrik Lüders

Die Historische Stadthalle Wuppertal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Für die Leipzigerin Laura (34) ist das sehr beeindruckend.

Ihr größtes Publikum waren bisher 50 Menschen. "Das war schon toll", erinnert sie sich. Jetzt spielt sie vor 1000 Leuten, die wohl bemerkt noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt.

Drei Kinder und drei Musikdiplome unter einen Hut zu bringen, schafft sie nicht immer.

So hat sich die alleinerziehende Mutter für den sicheren Weg entschieden und die Bühne gegen den Bürotisch ersetzt. Doch nun kann Laura zeigen, was sie draufhat.

Eigentlich.

Mit ihrem selbst komponierten Song "Hidden Desire" möchte sie große Gefühle in den Zuschauern wecken, doch das geht nur, wenn man sie auch in sich selbst zulässt. "Ich finde, sie hat das echt probiert, aber nicht hingekriegt", stellt Mark fest. Doch am Ende kommt es nicht auf die Generalprobe an, sondern auf den Auftritt.

Und tatsächlich rockt sie die Bühne. Igor fasst ihren Song in einem Wort zusammen: "Wahnsinn."

Laura hat das Rampenlicht sichtlich genossen. "Ich gehöre auf die Bühne, ganz klar", stellt sie fest.