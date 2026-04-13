"Er ist die Hälfte, die mir fehlt": Julia Leischik sucht Bruder von Sächsin

Dresden/Wiesau - Seit Jahren vermisst Ramona (48) ihren Halbbruder Jens. Julia Leischik (55) und ihr Team von "Bitte melde dich" haben sich auf die Suche nach dem gebürtigen Dresdner gemacht und dabei eine traurige Familiengeschichte aufgedeckt.

Julia Leischik (55) und ihr Teamkollege Marco Buch begeben sich auf die Spur nach vermissten Familienmitgliedern. © SAT.1/Joyn

Wegen seiner Alkoholsucht durfte Ramonas Vater Franz Dieter seinen aus erster Ehe stammenden Sohn nie sehen. Unter der kompletten Funkstille habe nicht nur er, sondern auch Ramona seit Jahren gelitten. "Er ist die Hälfte, die mir fehlt", erzählt die in Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) geborene Sächsin in der SAT.1-Sendung.

2008 dann der Schicksalsschlag: Franz Dieter konnte seine Probleme nicht mehr überwinden und nahm sich das Leben.

"Es ist heute noch sehr schwer, darüber zu sprechen", so die 48-Jährige, die im sächsischen Pirna aufgewachsen war. Seitdem sei der Wunsch, ihren Halbbruder kennenzulernen, nur noch stärker geworden.

Und so geht Leischiks Kollege Marco Buch in die Spur und verschafft sich im Dresdner Stadtarchiv einen Überblick.

Im Gespräch mit Archiv-Mitarbeiter Dr. Marco Iwanzeck stellt sich heraus, dass Ramona offenbar falsche Informationen zu Jens' Nachnamen und Geburtsdatum hatte.