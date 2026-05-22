Das Geheimnis ist gelüftet: Sie wird Nachfolgerin von Lara Mandoki in den "Erzgebirgskrimis"

Hohenstein-Ernstthal/Stollberg - Jetzt ist es raus: Die Berlinerin Mathilda Switala (25) ist die neue Kommissarin in den " Erzgebirgskrimis ". Switala ersetzt Lara Mandoki (36) alias Kommissarin Karina Szabo in der Krimireihe.

Mathilda Switala als Haushälterin im Stück "Platonow" von Anton Tschechow im Deutschen Theater Berlin. © IMAGO / Martin Müller

Das ZDF hat die Personalie am Freitag bekanntgegeben. Switala ist aktuell eher Theaterliebhabern ein Begriff. Seit der Spielzeit 2023/24 gehört sie zum Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Sie hat aber auch schon erste Erfahrungen vor der Kamera gesammelt, wie für den Kinofilm "Wunderschöner" von Schauspielerin Karoline Herfurth (42).

Laut Freie Presse wird Mathilda Switala in den "Erzgebirgskrimis" die Kommissarin "Janne Böhm" spielen. Die Dreharbeiten für den nächsten Film sind bereits gestartet. Wie Schauspielerin Teresa Weißbach (45), die vielen ZDF-Zuschauern vor allem als Försterin Saskia Bergelt bekannt ist, in einer Instagram-Story verraten hat, war in dieser Woche der Drehstart für die nächste Episode.

In den kommenden Wochen werden die Folgen 17 und 18 der Krimireihe produziert. Unter anderem dreht das Team in Hohenstein-Ernstthal, Stollberg und Hartenstein.

Vorläufige Titel der Folgen sind "Tödliches Verdrängen" und "Ich bin Old Shatterhand". Neben der neuen Kommissarin und Försterin Bergelt ist natürlich auch Kommissar Robert Winkler, dargestellt von Schauspieler Kai Scheve (60) wieder mit am Start. Gedreht wird bis zum 20. Juli.