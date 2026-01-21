Handball statt Mord: ZDF verschiebt neuen "Erzgebirgskrimi"
Annaberg-Buchholz - Die deutschen Handballer sorgen erneut für die Verschiebung einer neuen Folge des "Erzgebirgskrimis". Anstatt der neuen Episode "Mordholz" zeigt das ZDF die zweite Hauptrunde der Deutschen in der Handball-EM.
Nach einer heißen Zitterpartie haben es die deutschen Männer doch noch in die Hauptrunde geschafft. Während sich die Sport-Enthusiasten freuen können, schauen die Krimi-Fans wieder einmal in die Röhre.
Die zweite Hauptrunde für die deutsche Mannschaft findet am Samstag, dem 24. Januar 2026, statt und wird im ZDF übertragen. Genau dann, wenn sich die "Erzgebirgskrimi"-Fans eigentlich die neue Episode "Mordholz" anschauen wollten.
Bereits im vergangenen Jahr musste die Episode "Wintermord" aufgrund der Handball-Weltmeisterschaft verschoben werden.
Genauso ergeht es auch der 14. Episode der beliebten Krimiserie. Sie wird nun sechs Wochen später am 7. März im ZDF ausgestrahlt. Wer jedoch nicht so lange warten möchte, hat bereits jetzt die Möglichkeit, sich die Folge in der ZDF-Mediathek anzusehen.
Ein kleiner Trost: Im Anschluss an die Handball-Partie am Samstagabend wird die neunte "Erzgebirgskrimi"-Folge "Die Tränen der Mutter" von 2023 ausgestrahlt.
Worum geht es in "Mordholz"?
Der Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) wird auf einer Landstraße im Wald tot aufgefunden. War es ein Unfall oder doch Mord? Aufgrund der Spuren ist für die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) klar: Es liegt ein Tötungsdelikt vor.
Die Ermittlungen führen schnell in ein Netz aus zwielichtigen Holzgeschäften und Diebstählen in und um Annaberg-Buchholz. Doch wieso musste Zenker sterben und wer hat ihn umgebracht?
Neben Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk, 39) und seinem Mitarbeiter Gregor Kampmann (Christian Erdmann, 50) rückt auch die Pfarrerin Paula Schubert (Inka Friedrich, 60) in den Fokus der Ermittlungen.
Das Ende der Ära Szabo deutet sich ebenfalls in dem 90-minütigen Krimi an. Wie die Darstellerin der Oberkommissarin im vergangenen Jahr mitteilte, wird sie die Serie nach der 15. Folge verlassen. Sie möchte sich künftig anderen Projekten widmen.
Titelfoto: Armin Dierolf/ZDF