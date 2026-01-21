Handball statt Mord: ZDF verschiebt neuen "Erzgebirgskrimi"

Annaberg-Buchholz - Die deutschen Handballer sorgen erneut für die Verschiebung einer neuen Folge des " Erzgebirgskrimis ". Anstatt der neuen Episode "Mordholz" zeigt das ZDF die zweite Hauptrunde der Deutschen in der Handball-EM .

Zum vorletzten Mal ermitteln die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) zusammen im Erzgebirge. Im vergangenen Jahr verkündete Mandoki ihren Ausstieg bei der beliebten Krimiserie. © Armin Dierolf/ZDF

Nach einer heißen Zitterpartie haben es die deutschen Männer doch noch in die Hauptrunde geschafft. Während sich die Sport-Enthusiasten freuen können, schauen die Krimi-Fans wieder einmal in die Röhre.

Die zweite Hauptrunde für die deutsche Mannschaft findet am Samstag, dem 24. Januar 2026, statt und wird im ZDF übertragen. Genau dann, wenn sich die "Erzgebirgskrimi"-Fans eigentlich die neue Episode "Mordholz" anschauen wollten.

Bereits im vergangenen Jahr musste die Episode "Wintermord" aufgrund der Handball-Weltmeisterschaft verschoben werden.

Genauso ergeht es auch der 14. Episode der beliebten Krimiserie. Sie wird nun sechs Wochen später am 7. März im ZDF ausgestrahlt. Wer jedoch nicht so lange warten möchte, hat bereits jetzt die Möglichkeit, sich die Folge in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Ein kleiner Trost: Im Anschluss an die Handball-Partie am Samstagabend wird die neunte "Erzgebirgskrimi"-Folge "Die Tränen der Mutter" von 2023 ausgestrahlt.