Evelyn Burdecki macht Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" wuschig: "Ich will knutschen - jetzt!"

Magdeburg/Köln – Was läuft denn da zwischen Evelyn Burdecki und Laura Wontorra (beide 34)? Die beiden TV-Beautys kommen sich in Folge 2 der "Grill den Henssler"-Sommer-Specials verdächtig nahe - plötzlich wird's sogar richtig intim.

Evelyn Burdecki (34) ist schon zum dritten Mal bei "Grill den Henssler" zu Gast. © RTL

Schon im vergangenen Mai hatte sich Evelyn dem Küchen-Duell mit Star-Gastronom Steffen Henssler (50) gestellt und war dabei in Flirt-Laune gewesen. Das hatte damals der verheiratete Koch-Coach Martin Klein (46) recht unverblümt zu spüren bekommen.

In der Folge vom heutigen Sonntag werden mögliche Annäherungen zwischen Evelyn und ihrem neuen Küchen-Beistand Alexander Wulf (42) von Laura jedoch umgehend im Keim erstickt.

"So, Alex, hier ermahne ich dich direkt am Anfang", verkündet die Moderatorin, als der Sterne-Koch bei der Dessert-Zubereitung von der Seitenlinie aus um die Aufmerksamkeit der quirligen TV-Blondine kämpft. "Ich hatte so viel Spaß mit Evelyn in unserer Frühjahrsstaffel, ich muss unbedingt ein bisschen mit ihr quatschen."

Zuvor hatte Laura bereits im Gespräch mit Henssler ihre Sympathien für die ehemalige Dschungelkönigin bekundet: "Die mag ich irgendwie auch, die hat das Herz am rechten Fleck. Ich find die knuffig."

Dabei ahnte die Moderatorin nicht, dass Evelyn ihr nur wenige Minuten später regelrecht den Kopf verdrehen würde.