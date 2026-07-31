Dieser Kuss schockt alle: "Insgeheim will sie Gigi bum*en"

Mexiko - In der zehnten Folge der aktuellen " Ex on the Beach "-Staffel kommt die ein oder andere unschöne Wahrheit ans Licht. Im Fokus: Brenda (23) und Gigi (26).

Brenda (23) verursacht weiterhin Stress in der Villa. © RTL

Bereits in der vorherigen Folge hatte Brenda darauf angespielt, mit ihrem "Bro" Gigi in der Vergangenheit intim geworden zu sein. Nun droht sie erneut damit, die Bombe platzen lassen zu wollen.

"Hör' auf, der wird sterben und weinen, sein Herz wird so brechen", versucht Gigi, im Hinblick auf Brendas Ex Laurenz (25) Schadensbegrenzung zu betreiben. "Ich kann ihm das hier nicht antun, ich hab' in ihm hier einen Pimper-Partner gefunden, der mag mich voll. Ich bin was Besonderes für ihn!"

Für diese freundschaftliche Loyalität hat Brenda allerdings nur wenig Verständnis: "Jeder deiner Freundinnen warst du nicht treu und jetzt bist du plötzlich irgendeinem Schw**z treu, meinst du das ernst?"

Der einzige andere Teilnehmer, der das kleine Geheimnis der beiden kennt, ist Chris (36). Den hatte Gigi eigentlich zu Verschwiegenheit verpflichtet - blöd nur, dass der es innerhalb kurzer Zeit an Bonny (25) weitererzählt. Die ist geschockt: "Ich dachte, die wären Bros. Aber nein, insgeheim will sie Gigi bum*en!"