Dieser Kuss schockt alle: "Insgeheim will sie Gigi bum*en"
Mexiko - In der zehnten Folge der aktuellen "Ex on the Beach"-Staffel kommt die ein oder andere unschöne Wahrheit ans Licht. Im Fokus: Brenda (23) und Gigi (26).
Bereits in der vorherigen Folge hatte Brenda darauf angespielt, mit ihrem "Bro" Gigi in der Vergangenheit intim geworden zu sein. Nun droht sie erneut damit, die Bombe platzen lassen zu wollen.
"Hör' auf, der wird sterben und weinen, sein Herz wird so brechen", versucht Gigi, im Hinblick auf Brendas Ex Laurenz (25) Schadensbegrenzung zu betreiben. "Ich kann ihm das hier nicht antun, ich hab' in ihm hier einen Pimper-Partner gefunden, der mag mich voll. Ich bin was Besonderes für ihn!"
Für diese freundschaftliche Loyalität hat Brenda allerdings nur wenig Verständnis: "Jeder deiner Freundinnen warst du nicht treu und jetzt bist du plötzlich irgendeinem Schw**z treu, meinst du das ernst?"
Der einzige andere Teilnehmer, der das kleine Geheimnis der beiden kennt, ist Chris (36). Den hatte Gigi eigentlich zu Verschwiegenheit verpflichtet - blöd nur, dass der es innerhalb kurzer Zeit an Bonny (25) weitererzählt. Die ist geschockt: "Ich dachte, die wären Bros. Aber nein, insgeheim will sie Gigi bum*en!"
Ex on the Beach: Brenda nutzt Gigi als Mittel zum Zweck
Gigi versucht weiterhin, brav zu bleiben, und blockt Brendas Kussversuch ab. Das nervt die 26-Jährige: "Ich seh' aus wie so 'ne Olle, die übel Druck hat, und Gigi gibt einfach nicht."
Glücklicherweise steht kurz darauf - während Laurenz' Abwesenheit - gemeinschaftliches Flaschendrehen an, bei dem Brenda den in ihren Augen attraktivsten Mann in der Villa antanzen und knutschen soll.
Und wie sollte es anders sein: Sie wählt natürlich Gigi aus. Schnell wird klar, dass sie damit nur ihrem Ex eins auswischen will: "Ich will dabei sein, wenn du es ihm sagst", erklärt sie Gigi. "Ich will sehen, wenn er heult, ich will seine Tränen aufwischen."
Dazu kommt es allerdings nicht, denn Laurenz ist der Kuss herzlich egal. Ob das auch so bleibt, wenn die große Gigi-Brenda-Bombe platzt, bleibt abzuwarten.
Das komplette Drama in Folge zehn könnt Ihr ab sofort im Stream bei RTL+ sehen. Jeden Freitag erscheint eine neue "Ex on the Beach"-Episode.
Titelfoto: Montage RTL