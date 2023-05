09.05.2023 06:46 1.167 Drama bei Ex on the Beach: Heimlicher "Zweite Wahl"-Sex sorgt für ersten Eklat in der Villa!

Dunkle Wolken ziehen über Mexiko auf, denn in der dritten Folge von Ex on the Beach sorgt Neuzugang Yasin Mohamed (30) für jede Menge Drama.

Von Laura Miemczyk

Mexiko - In der dritten Folge von "Ex on the Beach" ziehen dunkle Wolken über Mexiko auf! Paulinas Ex-Freund Yasin Mohamed (30) sorgt für den ersten Sex in der Villa - und verursacht damit jede Menge Drama. ACHTUNG, SPOILER! Yasin (30) und Carina (23) gehen in der dritten Folge auf Flirt-Kurs. © Screenshot/RTL Für Paulina Ljubas (26) kam es in der letzten Folge knüppeldick, denn das Reality-Sternchen "durfte" mit Ex-Affäre Dominik Brcic (25) und Feierbiest Yasin gleich zwei Ex-Flammen in der Villa begrüßen. Während Dominiks Anwesenheit keine großen Emotionen bei der 26-Jährigen auslöste, sorgte Yasins Auftritt für Herzrasen bei Paulina, die nach eigener Aussage noch starke Gefühle für ihren Ex-Freund hegt. Umso genervter ist die Kölnerin nun, als sie mitansehen muss, dass ihr Verflossener keinen Hehl aus seiner Anziehung zu Mitstreiterin Carina (23) macht und sich in der Raucherecke auf erste, offensive Flirts mit der hübschen Blondine einlässt. Paulina kocht innerlich ("Ich könnte kotzen") und hält es schließlich nicht mehr aus! Sie nimmt sich Carina zur Seite und verdeutlicht ihrer Konkurrentin, dass das Thema Yasin für sie noch lange nicht abgeschlossen ist. Carina ist sich jedoch keiner Schuld bewusst und sieht nicht ein, ihr Verhalten gegenüber dem Tattoo-Fan zu ändern - zumindest noch nicht... Ex on the Beach "Ex on the Beach" startet wild: "Will mir alles in den Mund stecken und mit allem rumspielen" Auch Dominik hat sich nach seiner Ankunft in der Villa umgeschaut, wobei ihm vor allem Chiara Antonella (25) ins Auge gestochen ist. Glück für den Österreicher, denn auch die 23-Jährige findet ihn "super sympathisch". Gleich neben der einstigen "Love Island"-Teilnehmerin schlafen darf Dominik dann aber nicht und wird mit einem "Mach mal langsam!" von der Blondine ausgebremst. Paulina (26) gefällt das gar nicht! © Screenshot/RTL Chiara (25) und Dominik (25) lernen sich kennen. © Screenshot/RTL Ex on the Beach: Yasin und Paulina lassen sich auf nächtliches Schäferstündchen ein Paulina (26) bricht beim Gespräch mit Yasin (30) in Tränen aus. © Screenshot/RTL Zurück zu Paulina und Yasin, bei denen das Drama in die nächste Runde geht. Nachdem Dominik nämlich in der vergangenen Folge mit seiner Offenbarung, mit Paulina bei "Temptation Island" Sex gehabt zu haben, für einen gewaltigen Schock bei Yasin gesorgt hatte, sieht die 26-Jährige nun dringenden Klärungsbedarf. Viel scheint Paulina jedoch nicht mehr retten zu können. "Es kommen immer mehr Sachen ans Licht. Ich kotze!", wettert Yasin, als die Brünette versucht, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Da hilft auch kein Beteuern mehr, dass der 30-Jährige ihre "große Liebe" gewesen sei. "Du hast mich gefi**t. Du hast mich kaputt gemacht", stellt Yasin klar und fordert von seiner Verflossenen, ihm bei Carina nicht "dazwischen zu grätschen". Doch ausgerechnet er selbst ist es dann, der es sich wenige Stunden später gehörig bei der Blondine verscherzt! Nachdem Yasin und Carina zunächst weiter auf Tuchfühlung gehen und flirten, was das Zeug hält, lässt die 23-Jährige den Partyhengst nämlich später im Bett abblitzen und flüchtet sich nach einem misslungenen Annäherungsversuch seitens des 30-Jährigen in Romans (23) Arme. Ex on the Beach Böse Stimmen: Sind "Ex on the Beach" Hanna Annika und Cedric Beidinger doch kein Traumpaar? Frei nach dem Motto "Auge um Auge" begibt sich Yasin nach dem Korb ein Stockwerk tiefer und legt sich dort glatt neben die einigermaßen verdutzte Paulina - woraufhin die beiden kurze Zeit später übereinander herfallen. Ärger ist damit vorprogrammiert. Nach Carinas (23) Korb kriecht Yasin (30) ins Bett seiner Verflossenen... © Screenshot/RTL ... und lässt sich von Paulina (26) auf ganz spezielle Art trösten. © Screenshot/RTL EOTB: Paulina und Carina verbünden sich gegen Yasin! Das "Terror-Tablet" schickt Paulina, Carina und Roman an den Strand. © Screenshot/RTL "Am Morgen danach" zieht es Yasin - unter der strengen Beobachtung von Paulina - zu Carina, der er nochmal versichert, dass er die 23-Jährige "wirklich mag". Den Sex mit der Ex von letzter Nacht lässt der Frauenschwarm bei dem Gespräch allerdings kurzerhand unter den Tisch fallen. Für Yasin schien die nächtliche Nummer ohnehin aus der Not heraus geboren worden zu sein, denn im Einzelinterview gibt er zu: "Paulina war für mich die zweite Wahl gestern." Das hört doch jede Frau gern! Zunächst verschafft aber das "Terror-Tablet" Ablenkung bei allen Beteiligten, als das unheilvolle Lachen in der Villa ertönt und anschließend Paulina, Erz-Feindin Carina und Roman an den Strand schickt. Die Stimmung ist erst angespannt, doch dann nimmt die Lage eine überraschende Wendung! Während das Trio auf den oder die neue(n) Ex wartet, ergreift Paulina prompt die Gelegenheit, ihre Konkurrentin ein wenig über Yasin auszuhorchen - und fällt fast vom Glauben ab, als sie begreift, dass Carina bezüglich des Intimitäten-Austauschs völlig ahnungslos ist! "Ich glaube, ich muss dir mal was erzählen", beginnt die 26-Jährige nun auszupacken und macht ihre Konkurrentin mit den pikanten News "sprachlos". Dass Yasin ihr das nächtliche Schäferstündchen verheimlicht hat, findet die Blondine alles andere als cool - und verbündet sich kurzerhand mit Paulina. Die Mädels schließen einen Komplott und wollen Yasin auffliegen lassen. Da wird die Ankunft von Romans Ex-Freundin Lisa schon fast zur Nebensache... Am Strand erfährt Carina (23) von Yasins (30) nächtlichem Schäferstündchen. © Screenshot/RTL Romans (23) Ex-Freundin Lisa ist der Neuzugang bei EOTB. © Screenshot/RTL Die dritte Folge der neuen Staffel von "Ex on the Beach" gibt es ab sofort im Stream bei RTL+.

