Massive Vorwürfe gegen Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach": "Der hat die gef****"

Paulina Ljubas (26) kann sich in der zweiten "Ex on the Beach"-Folge nicht entspannen. Von ihr kommen gleich zwei Ex-Liebschaften in die Villa.

Von Laura Ratering

Mexiko – Die Ereignisse überschlagen sich in der zweiten Folge von "Ex on the Beach". Denn Paulina Ljubas (26) bekommt die volle Breitseite ab. Auf sie warten gleich zwei Ex-Beziehungen. Die Folge: Es fließen Tränen, und wilde Anschuldigungen werden durch die Luft gepfeffert. Hier wird nicht in Erinnerungen geschwelgt, sondern lautstark gestritten. Yasin (31) hat mit Paulina (26) noch einiges zu bequatschen. © Screenshot/RTL In der vergangenen Woche durfte das "Temptation Island VIP"-Sternchen als erste Kandidatin die Villa betreten, in dieser Woche hatte sie die Ehre ihre Ex-Liebschaften zu empfangen. Nur leider graut es der 26-Jährigen vor einigen Verflossenen. Wer könnte gleich auftauchen? Ist es Yasin Mohamed (31) oder doch Dominik Brcic (25)? Das Geheimnis wird gelüftet, als ein maskierter Mann über den Strand läuft und sein Gesicht zeigt: Yasin ist der neue Ex in der Villa. Paulina steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Ein vermeintlich romantisches Lunch am Strand entpuppt sich allerdings nur wenige Minuten später zu einem handfesten Streit. Denn der 31-jährige Tattoo-Fan hat mit seiner Verflossenen offenbar noch ein Hühnchen zu rupfen. "Du hast den Leuten erzählt, ich wäre dir fremdgegangen und solche Geschichten", schießt er ihr entgegen. So sei das ganz und gar nicht gewesen, verteidigt sich Paulina. "Ich habe gesagt, dass wir uns übelst krass gestritten haben, weil ich gelogen habe", stellt sie klar. Ex on the Beach Böse Stimmen: Sind "Ex on the Beach" Hanna Annika und Cedric Beidinger doch kein Traumpaar? Nicht er sei der Betrüger gewesen, sondern Paulina, so Yasin. Immerhin habe er Chat-Verläufe von Dominik bekommen, aus denen ersichtlich wird, dass Paulina mehr für den Verführer empfunden haben muss. Gemeine Trash-TV-Fans erinnern sich: Der 25-Jährige ist Paulinas Ex-Affäre. Mit ihm betrog sie Yasin bei "Temptation Island VIP". Vor lauter Wut scheint die 26-Jährige nicht mehr zu wissen, was zu tun ist und fängt hysterisch an zu weinen. "Du hast mein Herz gebrochen, checkst du das?", fragt der 31-Jährige daraufhin rasend. Ungläubig starrt die 26-jährige Paulina ihren Ex-Freund an. © Screenshot/RTL Yasin kann kaum glauben, was Paulina ihm erzählt. Auch er habe ihr Herz gebrochen, da er nach einem Streit zu seiner Ex abgehauen sei. © Screenshot/RTL Yasin fährt auf Carina ab In der Villa wird der Ex von Paulina schon sehnsüchtig erwartet. © Screenshot/RTL Doch gelogen habe Paulina nur, weil sie Angst gehabt habe, ihren Ex-Freund Yasin zu verlieren. Überraschend kommt es plötzlich zu einem Liebes-Geständnis im Interview: "Ich hab nie aufgehört, ihn zu lieben. Natürlich liebe ich ihn immer noch." Von den ganzen Tränen zeigt sich Yasin eher unbeeindruckt. "Paulina weint ganz gerne mal", schließt er ab und verschwindet mit dem schluchzenden Häufchen Elend in der Villa. Dort wartet eine schon ganz gespannt auf den Reality-TV-Kandidaten - Carina verschweigt den anderen nicht, wie heiß sie Yasin findet: "Er ist genau mein Typ." Der selbsternannte Partykönig von Deutschland scheint nur wenig später auch ein Auge auf die Blondine geworfen zu haben. "Ich finde die Carina schon heiß, die Carina ist Sprengstoff", lautet seine charmante Personen-Beschreibung. Ob Paulina das so gut finden wird? Immerhin bekommt sie bereits zu viel, als Yasin und Carina zusammen am Pool liegen und über Gott und die Welt quatschen. Was Yasin dabei ganz wichtig ist: Er kann nicht aufhören zu betonen, wie schön er Carinas Allerwertesten findet. Sogar als "phänomenal" wird er seinerseits bezeichnet. Ex on the Beach Das Baby ist da! "Ex on the Beach"-Lara ist Mama geworden "Ich hätte mir ihn am liebsten geschnappt und Dirty Talk mit ihm geführt", muss die Bielefelderin daraufhin kichernd zugeben. Auf die 23-jährige Carina (und ihren Hintern) hat Yasin bereits ein Auge geworfen. © Screenshot/RTL Yasin (31) kennen viele Trash-TV-Fans aus "Temptation Island VIP". © Screenshot/RTL Sex bei "Temptation Island VIP" - Neuzugang lässt Bombe platzen Werden die beiden in Zukunft zu Erzrivalinnen? Denn Carina gesteht, Yasin heiß zu finden. © Screenshot/RTL "Es tut unheimlich weh, den Mann, den du liebst, mit einer anderen Frau zu sehen", gibt Paulina daraufhin unter Tränen zu und schmeißt sich Zigarette rauchend auf ein Sofa. Ruhe wird der 26-Jährigen allerdings nicht gegönnt. Das "Terror Tablet" meldet sich und schickt sie erneut auf ein Date. Yasin weiß: Jetzt kommt Dominik. Und so soll es sein. Der Wiener empfängt seine Ex-Affäre, die daraufhin abermals in Tränen ausbricht - heute sei ihr einfach alles zu viel.

Auch er geht mit der großen Brünetten nicht zimperlich um. Er habe von Yasin erfahren, dass sie nie "Ich liebe dich" gesagt habe. Auf die Frage, ob Yasin wisse, dass es bei "Temptation Island VIP" zum Sex zwischen ihnen gekommen war, kann die 26-Jährige nur bedingt antworten. Scheint ihr Ex also gar nichts vom Intimitätsaustausch zu wissen? "Wäre sie eine Comic-Figur, würde ich sie als Pinocchio bezeichnen", so Dominik. Auch die beiden suchen nach ihrem "Date" die Villa auf, in der es nur wenig später zur Konfrontation kommt: Denn Dominik erzählt Yasin vor allen anderen, dass es zum Sex zwischen ihm und Paulina kam. "Der hat die bei Temptation gefickt", fasst es Yasin wenig später entgeistert zusammen. "Ich bin gerade massiv emotional verwirrt." Offenbar gibt es nicht nur in dieser Hinsicht noch einiges an Klärungsbedarf. Paulina kann die Tränen nicht zurückhalten. Sie ist schwer verletzt. © Screenshot/RTL Zu allem Überfluss steht ihre Ex-Affäre Dominik (26) plötzlich vor ihr. © Screenshot/RTL Die zweite Folge der neuen Staffel von "Ex on the Beach" gibt es ab sofort im Stream bei RTL+.

