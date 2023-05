"Ex on the Beach"-Eklat wegen brutaler Ansage: "Einfach wegflanken und liegen lassen"

Auch in der fünften "Ex on the Beach"-Folge sorgt das Liebes- (und Sex-)Dreieck bestehend aus Paulina (26), Yasin (30) und Carina (23) weiterhin für Stress.

Von Annika Rank

Mexiko - Noch immer sorgt das Liebes- (und Sex-)Dreieck bestehend aus Paulina (26), Yasin (30) und Carina (23) für Stress bei "Ex on the Beach". Doch nach der Ankunft von Romans (23) Exfreundin Lisa und dank weiterer Neuankünfte rücken in der fünften Episode nun auch andere Konflikte in den Vordergrund.

ACHTUNG, SPOILER!

Gabriela (22) will mit ihrem Ex Kimi (25), mit dem sie fast drei Jahre lang zusammen war, abrechnen. © Screenshot/RTL Jonny (29), Dominik (25) und Kimi (25) treffen am Strand auf Kimis Exfreundin Gabriela (22), die mit jeder Menge Selbstbewusstsein um die Ecke kommt ("Ich weiß, dass es kaum bessere Frauen gibt als mich") und ihren Ex gleich mal die Begrüßung "Dir brauch ich gar nicht Hallo sagen, weil für mich bist du ein Arsch und ein Fuckboy" an den Kopf wirft. Konkret wirft sie ihm vor, Sex mit "der fetten Kuh" - ihrer ehemaligen besten Freundin - gehabt zu haben. "Eine fette Kuh ist sie nicht", stellt Kimi die Tatsachen richtig und dementiert auch den angeblichen Sex. Allgemein sind sie sich bei den meisten Themen uneinig: Nach der Trennung haben sie sich noch mal getroffen und geküsst? Er streitet es ab. Am selben Tag ist er dann weitergezogen und hat mit zwei anderen Frauen geschlafen? Er streitet es ab. Sie hat seiner Bekannten im Club einen Schlag verpasst und sie auf die Tanzfläche verfolgt? Sie streitet es ab. Ex on the Beach Drama bei Ex on the Beach: Heimlicher "Zweite Wahl"-Sex sorgt für ersten Eklat in der Villa! Als Gabriela dann in der Villa die Bombe platzen lässt, dass Kimi angeblich eine Freundin zu Hause sitzen habe, reagieren die anderen Frauen alles andere als begeistert. Immerhin war der 25-Jährige ja bisher kein Kind der Traurigkeit und hat mit ihnen geflirtet. Und Kimi? Der streitet die Behauptung seiner Ex natürlich ab. Dominik hat sich unterdessen in Gabriela schockverliebt - nachdem seine Flirt-Versuche bei den anderen Frauen scheiterten - und weicht der 22-Jährigen nicht von der Seite: "Ich kann echt nicht genug von ihr bekommen, die macht mich echt sehr scharf." Die beiden begutachten gerade zusammen das Schlafzimmer, um ein geeignetes Bett für die Neue zu finden, als Dominik urplötzlich ihr Gesicht in seine Hände nimmt und versucht, ihr einen Kuss aufzudrücken. Absoluter Fremdscham-Alarm! Gabriela weist ihn ab, nächtigt dann aber trotzdem in den Armen des aufdringlichen Österreichers.

Die beiden bezichtigen sich gegenseitig des Lügens. © Screenshot/RTL

Kaum ist Gabriela in der Villa angekommen, schmeißt sich Dominik (25) an sie ran. Ihr geht das aber eindeutig zu schnell. © Screenshot/RTL

Paulina muss Flirten zwischen Yasin und Carina ertragen: "Es ist wirklich heftig"

TV-Neuling Maurice (27) darf sich zu den anderen Teilnehmenden in die Villa gesellen. © Screenshot/RTL Auch die Männer erhalten Verstärkung, und zwar in Form des neuen Kandidaten Maurice. Der 27-Jährige, der sich selbst als "sympathischer, humorvoller F****" bezeichnet, wirft sofort ein Auge auf Carina ... und ihr Hinterteil. "Der Arsch wird nicht mehr hergezeigt", markiert Yasin galant sein Revier - und beginnt direkt neben seiner Ex Paulina mit Carina zu kuscheln und zu flirten. Inzwischen verhalten sich die beiden derart offensiv, dass es sogar den unbeteiligten Villa-Bewohnern sauer aufstößt. Romans Ex Lisa, noch keine 24 Stunden vor Ort, bringt es auf den Punkt: "Das ist respektlos." Ex on the Beach "Ex on the Beach"-Start steht fest: Auf diese Ex-Partner könnten die Singles treffen Zunächst versucht sich Carina noch gegen Yasins Annäherungsversuche zu sträuben und wehrt seine Küsse ab, im Interview-Raum lässt sie sich dann aber endlich erweichen. Ihre einzige Regel: keine richtig intensiven Küsse, sondern nur "so wie du deine Mudda küsst und ich meine". Alles klar! Während es zwischen Yasin und Carina also kaum besser laufen könnte, muss Paulina alles live und direkt vor ihren Augen mitansehen. "Es ist wirklich heftig", gibt sie zu - und unterstellt Carina niedere Beweggründe für das öffentliche Flirten: "Manchmal denk ich irgendwie, die macht das, um mich zu nerven."

Carina (23) und Yasin (30) kommen sich immer näher ... © Screenshot/RTL

... ganz zum Leidwesen von Paulina (26). © Screenshot/RTL

"Einfach wegflanken und liegen lassen": Brisanter Satz sorgt für EOTB-Ärger

Roman (25) hat sich dummerweise vor versammelter Gruppe verplappert und bekommt die Wut seiner Ex Lisa zu spüren. © Screenshot/RTL Der bisher eher zurückhaltende Roman hat sich ja eigentlich bei einer Aussprache in der vergangenen Folge mit seiner Ex Lisa vertragen, scheint sie aber nach wie vor nicht so richtig aus dem Kopf zu kriegen. Auf Carinas Frage hin, ob er denn noch mal Sex mit seiner Ex haben würde, haut er die folgenschwere Aussage "Ich würde sie einfach wegflanken und dann liegen lassen" raus. Zwar scheint es sich dabei nur um einen "Scherz" zu handeln, bei den Frauen kommt dieser aber alles andere als gut an. Als Carina Lisa davon erzählt, reagiert diese verständlicherweise verletzt - was vor allem auch daran liegen könnte, dass inzwischen wieder alte Gefühle für ihren Ex hochgekommen sind. Die beiden sprechen sich erneut aus und schaffen es so, das Kriegsbeil zu begraben. Und eigentlich sind Romans Gedanken auch ganz woanders: Und zwar bei Carina, die seine Worte an seine Ex weitergetratscht hat, und das, obwohl sie ja bisher ein vertrauensvolles Verhältnis hatten. Jonny pflichtet ihm bei: Carina sei seiner Meinung nach "100 Prozent Film". Auf einen eigenen "Film" darf sich der 29-Jährige womöglich schon bald freuen. Denn gemeinsam mit Yasin und Chiara (25) muss er sich auf den Weg zum Strand machen: Ein neuer Ex-Partner bzw. eine Ex-Partnerin ist auf dem Weg in die Villa.

Ist zwischen den beiden noch ein Liebes-Comeback möglich? © Screenshot/RTL