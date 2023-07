Ex on the Beach: "Du hast mehr Weiber gef*ckt, als ich Typen angefasst hab!"

In Folge 12 von Ex on the Beach flammt eine verjährte Schlammschlacht zwischen einem einstigen Kuppelshow-Liebespaar wieder auf. Außerdem kommt Paulina zurück!

Von Nicole Reich

Mexiko - Kleine Feuer überall: In Folge zwölf von "Ex on the Beach" flammt bei einem ehemaligen Kuppelshow-Liebespaar die alte Eifersucht neu auf. Auch andere Duos haben noch schmutzige Wäsche zu waschen, bis plötzlich eine eigentlich schon rausgeflogene Kandidatin an den EOTB-Strand zurückkehrt.

Mehrgleis-Fahrer Dominik (25) lässt auf dem Partyboot mit Vanessa (27) nichts anbrennen. © Screenshot/RTL+ Das "Terror Tablet" sorgt sogleich für den ersten Schock-Moment: Fünf Singles müssen die Villa mit sofortiger Wirkung verlassen - aber nur, um es auf einem Partyboot krachen zu lassen. Eine der glücklichen Auserwählten ist Laura (23) und die Stimmung ist gut. Bis plötzlich ein Mann in bester "James Bond"-Manier mit dem Speedboat angerauscht kommt und an Deck klettert. "Laura war schon auf jeden Fall die ganz große Liebe für mich", erklärt Neuankömmling Tobias (32), welcher mit der erwähnten "Love Island"-Veteranin eine bewegte Vergangenheit teilt - bis die Beziehung vor rund einem halben Jahr zerbrach. Ex on the Beach Partynacht eskaliert: "Die haben Sex im Sex-on-the-Beach-Room!" Man habe viel gestritten. "Sie hat mich als Narzisst dargestellt, als Betrüger", kreidet Tobi seiner Ex an und prompt explodiert ein Rosenkrieg an Bord des (nicht mehr) Partyschiffs. "Du hast mit einer vergebenen Frau rumgemacht!", legt Laura los. "Warum bist du hinter meinem Rücken zu deiner Ex-F*cke gefahren, die du seit 'Love Island' hattest, und hast mir das nicht erzählt? (...) Du kannst dein verfluchtes Sonnyboy-Image zu Hause lassen!" Tobis Fremd-Flirterei sei sogar so weit gegangen, dass andere Frauen während der Beziehung Screenshots von Chat-Nachrichten geschickt und Laura gefragt hätten, ob die beiden überhaupt noch ein Paar sind - autsch!

EOTB-Neuling Tobias (32) kommt mit dem Speedboat angedüst. © Screenshot/RTL+

Laura (23) liest ihrem Ex Tobi die Leviten. © Screenshot/RTL+

EOTB 2023: Carina verpasst Sasa einen Korb - "Hier, f*ck dich, Alter!"

Sasas (24) kläglicher Versuch, die Wogen mit Carina (23) zu glätten ... © Screenshot/RTL+ Dennoch beteuert der 32-jährige Berufskraftfahrer, die hübsche Brünette "unnormal geliebt" zu haben, und räumt ein: "Ich habe Fehler gemacht." Einen ebensolchen hat sich in Sasas (24) Augen seine Verflossene Carina (23) geleistet. Trotzdem lässt er im Einzelgespräch durchblicken, dass er nichts gegen eine Neuauflage ihrer nach "Are You The One?" immerhin eine Woche andauernden Sowas-wie-Beziehung einzuwenden hätte. Doch die Unterlippen-gepiercte Blondine gibt ihrem Kurzzeit-Lover eine knallharte Abfuhr und braust auf, als Sasa im Gegenzug beginnt, ihre aktuelle Flamme Yasin (31) schlechtzureden. "Och bitte, halt's Maul. Hier, f*ck dich, Alter!", wettert Carina drauflos und lässt den sonst selbstsicheren Berliner bedröppelt sitzen. Ex on the Beach Ex on the Beach: "Yasin ist horny as f*ck!" Doch der Frust über den "miesen Korb" währt nur so lange, bis Sasa den zweiten Neuzugang der Folge, Jessica (22, "Mein Traummann sollte eigentlich ich in männlich sein"), erblickt. Die von "Are You The One?" (2022) bekannte Beauty war bereits auf dem Partyboot dabei und lässt sich, kaum in der Villa angekommen, auf den Flirt mit Sasa ein - bis plötzlich Mitbewohner Maurice (27) in unangenehmster Weise dazwischengrätscht.

... scheitert krachend und mit der doppelten Stinkefinger-Ladung. © Screenshot/RTL+

Jessica (22) ist neu dabei bei "Ex on the Beach". Manch einer mag sie bereits von "Are You The One?" Staffel drei kennen. © Screenshot/RTL+

Unangenehmer Testosteron-Beef, dann greift die Ex ein: "Du f*ckst alles"

Maurice' (27, M.) Versuch, Jessi von Sasa abzulenken, kommt nicht gut an. © Screenshot/RTL+ "Dicka, ich kann mit keinem Mädchen reden, ohne dass du dazwischen gehst", will Sasa Jessi ganz für sich alleine haben. "Wie eifersüchtig bist du denn?", feuert Maurice zurück. Als sich dann auch noch seine Ex Anastasia (23) in den Zoff einmischt, geht der Muskelmann an die (nicht vorhandene, weil draußen) Decke. "Und du f*ckst alles", wirft er seiner Verflossenen nach deren Matratzensport-Einlage mit Dominik (25) vor. "Du hast mehr Weiber gef*ckt, als ich Typen angefasst hab, also halt mal deine Fresse", schmettert das OnlyFans-Model zurück. Das weitere Geschehen im Schnelldurchlauf: Bei einer Kuss-Challenge betreibt Neuling Tobi mit nahezu allen Frauen regen Speichelaustausch, was bei Laura alte Wunden wieder aufreißt. Immerhin habe eine ganz ähnliche Situation sie nach der Trennung "unnormal gef*ckt". Am Morgen nach der "Sexy Bunnys"-Party kommt es knüppeldick für Dominik. Weil er es bei vielen Frauen versucht, aber bei keiner so richtig ernst gemeint hat, wird er kurzerhand vom "Terror Tablet" rausgeschmissen. Von Maurice gibt's noch einen Abschiedsgruß: "Danke, dass du meine Ex durchgebangt hast. Korrekt, Bro!"

Anastasia (23, 2.v.l.) platzt über die Dreistigkeit ihres Verflossenen Maurice (3.v.l.) der Kragen. © Screenshot/RTL+

Dominik wird vom "Terror Tablet" aus der EOTB-Villa rausgeschmissen. © Screenshot/RTL+

Paulina überrumpelt Yasin mit ihrem EOTB-Comeback

Und die nächste Mega-Überraschung folgt sogleich. Yasin und Vanessa (27) werden zusammen an den Strand zitiert, als plötzlich keine Geringere als die von Yasin in Folge 8 rausgeschmissene Paulina (26) anmarschiert kommt. "Paulina is back und jetzt lernt ihr mal eine andere Seite von mir kennen", verkündet das Ex-"Köln 50667"-Sternchen und ahnt dabei nicht, dass nur kurz nach ihr ein weiterer Ex am EOTB-Strand angespült wird. Seine Vorspann-Bilder verraten es schon: Es handelt sich um Vanessas Ex Marwin (25, war ebenfalls bei "Are You The One?").

Paulina (26) ist wieder da! Mit einer Mission: kein gutes Haar an Yasin (31) lassen. © Screenshot/RTL+