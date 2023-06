Paulina lässt die Bombe bei "Ex on the Beach" platzen: "Wir haben uns das Kind beide gewünscht!"

Mexiko - In der Villa der " Ex on the Beach "-Kandidaten tobt ein Sturm aus Eifersucht, Lust und Alkohol: in der 8. Folge muss sich Frauenschwarm Yasin (31) zwischen seiner Ex Paulina (25) und seinem Flirt Carina (23) entscheiden.

Ganz so viele Sorgen braucht sich Carina jedoch nicht machen: Während Paulina noch einen letzten verzweifelten Versuch wagt und Yasin ihre Gefühle offenbart, reagiert dieser sanft, aber bestimmt: "Ich hab dir gesagt, ich bin immer für dich da, aber wir müssen mal abschließen mit dem, was war, es macht keinen Sinn mehr", beteuert der Basketball-Fan.

Ex on the Beach

Beide sollen sich an einer Zipline in die Tiefen des mexikanischen Dschungels stürzen - Adrenalin soll ja bekannterweise zusammenschweißen und vielleicht keimen ja alte Gefühle zwischen den beiden auf?

Paulina ist maßlos enttäuscht über Yasins Entscheidung. © Screenshot/RTL

"Wir haben uns beide ein Kind gewünscht, wollten bewusst Eltern werden, dass es so schnell klappt, hätten wir nicht gedacht", schildert die Brünette das eigentlich erfreuliche Ereignis.

Nachdem sie das Kind jedoch verloren hatte, konnte sie sich zunächst nicht an Yasin wenden. "Ich war so alleine, aber du warst mit einer anderen", weint Paulina bitterliche Tränen und Yasin nimmt seine Ex fürsorglich in den Arm.

Doch Mitleid gibt es bei "Ex on the Beach" nicht - kaum zurück in der Villa, stellt das Terror-Tablet Yasin vor die Wahl: Paulina oder Carina, Ex oder Next - wer muss die Villa verlassen?

Und der tätowierte Casanova schickt seine völlig schockierte Ex nach Hause. "Was hätte es mir gebracht, aus Mitleid zu sagen 'Bleib hier'? Ich kann und möchte nicht mit ihr zusammen bleiben", so der 2-Meter-Mann ganz geknickt.

Wutentbrannt verlässt Paulina daraufhin die Villa - und räumt das Feld für die verliebte Carina.

"Ich wusste, ich kann ihm vertrauen. Ich bin überglücklich", strahlt die 23-Jährige im Interview.