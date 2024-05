"Ex on the Beach": Ryan wird von drei Verflossenen gleichzeitig überrascht - "Das f*ckt mich gerade"

In der ersten Folge von "Ex on the Beach" wird "Are You the One"-Schönling Ryan gleich von drei Ex-Freundinnen überrascht.

Von Sarah Popp

Mexiko - "Ex on the Beach" geht in die nächste Runde und sorgt vor allem bei "Are You the One"-Schönling Ryan (21) für Kopfzerbrechen.

Cris (28, l.) und Markus (32) schweigen sich an. © Screenshot: RTL+ Als Erstes zieht Cris (28), der seiner eigenen Meinung nach "unfassbar gut küssen kann", in die Villa. Als sich Markus (32) dazugesellt, ist er etwas verwundert. Cris sagt ihm weder Hallo, noch spricht er mit ihm. Völlig geflasht von den anwesenden mexikanischen Tänzern stehen beide stocksteif auf der Treppe zum Pool und wissen nicht, was um sie herum passiert. Auch als Fabi (26), Phillip (28) und Ryan dazustoßen, wird nicht gesprochen. Dafür legen die Tänzer mit ihrem Auftritt los. "Die machen Voodoo mit uns", befürchtet Phillip. Und tatsächlich ertönt plötzlich ein teuflisches Lachen, das an den Joker von "Love Fool" erinnert. Das sogenannte "Terror-Tablet" hat gerufen und zitiert Ryan, Fabi und Phillip an den Strand. Ex on the Beach "Ex on the Beach" geht wieder los! Dann startet die neue Staffel - Diese Stars sind dabei Dort machen es sich die drei auf Liegestühlen bequem, doch ahnen schon etwas Böses: "Ich glaub, von jedem von uns kommt eine", vermutet Fabi.

Phillip (28, v.l.n.r.), Ryan (21), Fabi (26), Cris und Markus haben Angst vor den Tänzern. © Screenshot: RTL+

Die mexikanischen Folklore-Tänzer legen für die Jungs eine aufregende Show hin. © Screenshot: RTL+

Das "Terror-Tablet" bittet drei der Jungs zum Strand. © Screenshot: RTL+

Bei "Ex on the Beach" erwarten Ryan gleich drei Ex-Freundinnen

Drei Racheengel für Ryan: Sharon (25, v.l.n.r.), Sina (26) und Natali (27). © Screenshot: RTL+ Doch als der rote Vorhang aufgeht, erscheint Sharon (25) mit schwarzen Engelsflügeln. "Und in wie viele Frauen hast du dich jetzt schon verliebt?", fragt sie ihren Ex Ryan provozierend. Der versucht sich stammelnd aus der Situation zu reden, als bereits die nächste Ex anrauscht. Mit weißen Engelsflügeln bewaffnet erscheint Natali (27), die nächste Ex von Ryan. Der kann es nicht fassen: "Oh Gott", schüttelt er ungläubig den Kopf, während sich Phillip und Fabi vor Lachen schütteln. "Ryan ist ein absoluter Fuckboy", erklärt Sharon, als sich Natali zu ihr gesellt. Als wäre Ryan mit den Nerven nicht schon fertig genug, kommt auch noch seine dritte Ex Sina (26) mit roten Engelsflügeln auf ihn zu. Ex on the Beach Großes "Ex on the Beach"-Finale: Der krasseste TV-Zoff des Jahres!? "Unser Sex war verschwendeter Bodycount", sind ihre ersten Worte an Ryan. Er stehe nur auf Blümchensex und habe bei ihr keinen hochbekommen. "Das fickt mich gerade das Thema, dass die jetzt so was droppt", erklärt der 21-Jährige.

Ryan, Phillip und Fabi (v.l.n.r.) haben Angst, was auf sie zukommt. © Screenshot: RTL+

Als Ryan das Sex-Geständnis von Sina hört, ist er schockiert. © Screenshot: RTL+

Am Pool will Ryan von seiner Ex-Freundin Sharon wissen, ob er wirklich so schlecht im Bett ist. © Screenshot: RTL+

Sina und Phillip kommen sich näher

Zwischen Phillip und Sina hat es gefunkt. © Screenshot: RTL+ Bereits kurz nach der Ankunft in der Villa sind Sina und Phillip am Flirten und genießen Arm in Arm den romantischen Sonnenuntergang. Ryan hingegen lässt die Aussage seiner Ex einfach keine Ruhe. "Ich will mich gar nicht selber bewerten im Bett", erklärt er weinerlich, das soll Ex Sharon für ihn übernehmen. "Ist schon noch ausbaufähig", erklärt diese trocken. Am nächsten Tag ertönt erneut ein teuflisches Lachen und Sina fragt sich voller Sorge: "Wer wird jetzt gebumst von uns?" Tatsächlich müssen Sina, Phillip und Natali an den Strand und ahnen Schlimmes. Der 28-Jährige zählt direkt noch einmal seine ganzen Ex-Freundinnen auf und überlegt, welche mit ihm eine Rechnung offen haben könnte. Während Natali über Herzklopfen klagt, hofft Sina, dass ihr Ex Diogo Sangre (29) zu Hause geblieben ist: "Der ist einfach hohl, mit dem kann man nicht reden." Bei einer Sache ist sie sich jedoch sicher: "Ich denke nicht, dass die Ex von Phillip Konkurrenz sein wird", markiert sie direkt ihr Revier.

Bereits am ersten Abend kommen sich Sina und Phillip näher. © Screenshot: RTL+