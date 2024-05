"Ex on the Beach": Fremdgeher Cris fährt zweigleisig - "Elli hat berechtigterweise Schiss"

Bei "Ex on the Beach" sorgt die Ankunft von Cris' Ex für Stress in der Villa. Seine neue Flamme Elli ahnt Böses.

Von Sarah Popp

Mexiko - In der vierten Folge von "Ex on the Beach" geht es zwischen Elli (26) und Cris (28) rund, als seine Ex Steffi (26) auf der Bildfläche erscheint. Die verzaubert den Womanizer nämlich noch immer.

Cris (28, links) trifft am Strand auf seine Ex Steffi (28, rechts). Für Fabi (26, Mitte links) und Chris (22, Mitte rechts) eine sehr unangenehme Situation. © Screenshot: RTL+ Doch zuvor zieht noch ein neuer Chris (22) in die Villa. "Ein großer, hübscher, gut aussehender Mann", findet Elli, die den Namensvetter ihres Lovers direkt mal im Auge behält. Am Strand kommt es dann endlich zum lang erwarteten Aufeinandertreffen von Cris und seiner Ex Steffi, die er bei "Ayto" kennengelernt hat. "Na du kleiner Fremdgeher", begrüßt sie den geschockten 28-Jährigen, dem vor Angst der Mund offensteht. In gewohnter Manier erfolgt ein hitziges Streitgespräch zwischen den Ex-Partnern, das damit endet, dass Steffi herzzerreißend weint. Selbst Fabi (26), der dem Schauspiel beiwohnt, kann nur noch betreten zur Seite schauen. Als Steffi in der Villa ankommt, geht Elli nach kurzem Zögern in die Offensive und bittet ihre Konkurrentin zum Frauengespräch auf der Hollywoodschaukel. Ex on the Beach Ex on the Beach: Im Whirlpool wird's plötzlich sehr heiß Natürlich lässt sich Steffi nicht lange bitten und berichtet ausführlich von Cris' Fremdgeh-Storys. Als Elli wissen will, ob es denn auch Beweise für dessen Untreue gäbe, nickt seine Ex nur und versucht die geschockte Elli vor ihm zu warnen. Währenddessen muss sich Cris erst einmal von dem Streitgespräch erholen und sieht mal wieder keinen Fehler bei sich: "Es war ja nicht nur sie. Es waren mehrere Frauen. Das hab ich ihr auch gesagt", rechtfertigt sich der Fremdgeher bei den anderen Männern und schürt das Feuer noch mehr.

In der Villa bittet Elli (26, rechts) Cris' Ex Steffi (links) direkt zum Vieraugengespräch. © Screenshot: RTL+

Sharon (25) trifft am Strand auf ihren Ex-Freund Josua (27). © Screenshot: RTL+

"Ex on the Beach" : Cris ist eifersüchtig auf seine Ex und ihren Neuen

Cris (vorne im Bild) versucht seine Ex Steffi eifersüchtig zu machen. © Screenshot: RTL+ Auch Sharons (25) und Natalis (27) Ex Josua (27) trifft in der Villa ein und sorgt direkt für Zickenkrieg unter seinen Ex-Partnerinnen. Während er Natali als Lügnerin darstellt, schleimt er sich bei der weinenden Sharon ein. Die ahnt schon, dass Josua für sie erneut gefährlich werden kann: "Ich hoffe, dass ich nicht wieder auf ihn reinfallen werde, aber versprechen kann ich es nicht", erklärt sie, während er sie mit Komplimenten umschmeichelt. Steffi macht derweil Fabi bei einem Date schöne Augen. Zu viel für ihren Ex Cris, der extra mit offenem Hemd an den beiden vorbeispaziert, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Unter dem wachsamen Auge von Steffi knutscht er dann noch im Pool mit Elli herum und schaut dabei immer wieder verstohlen zu seiner Ex hinüber, ob sie es auch mitbekommt. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Heiße Küsse, bizarre Selbstgespräche und ein "Lackaffe" am Strand Als Elli und Cris erneut im Whirlpool verschwinden, setzt sie ihm ein folgenschweres Ultimatum: "Wenn ich irgendwo sehe, dass du irgendwas mit deiner Ex machst (...) du bist so schnell weg von mir." Der lacht nur und gibt im Interview zu: "Elli hat berechtigterweise Schiss", immerhin habe er ihr von vornherein gesagt, dass er mit Steffi nichts ausschließen kann. Letzteren Fakt behält er aber lieber noch für sich und lässt es im Whirlpool mit Elli krachen. Als die ihn danach ins Bett ziehen will, wehrt er sich mit den Worten: "Ne, ich muss noch mit Steffi reden", und lässt die geschockte Elli einfach stehen.

Während Steffi und Fabi ein Date genießen, läuft Chris mehrfach rein zufällig an den beiden vorbei. © Screenshot: RTL+

Josua stellt seine zweite Ex Natali (27) zur Rede: Ging zwischen den beiden wirklich mehr als nur Kuscheln? © Screenshot: RTL+

Elli macht Cris im Pool eine Ansage, er hat sich von Steffi fernzuhalten. © Screenshot: RTL+

Nach heißen Stunden mit Elli (im Bild) im Pool zieht es Cris aber trotz Ultimatum schnell wieder zu seiner Ex Steffi. © Screenshot: RTL+