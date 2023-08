Neue Ex bei "EOTB" hat sexy Mission: "Ich will schauen, wie weit er geht!"

Eine neue Ex bringt neue Probleme: Victoria will die zerbrechliche Liebe von Yasin und Carina zerstören!

Von Anna Gumbert

Mexiko - "Ex on the Beach"-Single Germain (24) hat den Frauen in der Villa bei seiner Ankunft komplett die Köpfe verdreht - seine Ex Victoria (26) wiederum will den Kopf des Berliners rollen sehen. Victoria hat es aber nicht nur auf Rache abgesehen, sondern will besonders einem jungen Mann aus der Villa auf den gierigen Zahn fühlen...

Uh la la: Wie soll Casanova Yasin (31) bei diesen rasanten Kurven stark bleiben? © Screenshot/RTL Bevor eine neue Ex in die Villa einzieht, muss im Schlafraum aber erstmal für Platz gesorgt werden. Das "Terror Tablet" stellt die Kandidaten daher vor die Wahl: Entweder Carinas Verflossener Sasa (24) oder Neuankömmling Germain (24) müssen die Koffer packen! Die Wahl fällt aufgrund mangelnder Sympathien auf Sasa, auch wenn die Damen sich nicht gerade wegen Germains Wesenszüge für ihn entschieden haben. "Ich würde eher Germain ficken, deswegen kriegt er meine Stimme", bestätigt Anastasia (23) und auch Paulina hat eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht: "Warum soll ich unser Hausspielzeug rauswählen, das wäre doch dämlich!" Ex on the Beach "Ex on the Beach"-Star Vanessa verrät: Hatte sie Sex in der Show? Kaum ist wieder Luft in der Villa, dürfen Tobi (32), Marwin (25) und Germain eine neue Ex am Strand in Empfang nehmen. Angespült wird die "Are You The One?"-Bekanntheit Victoria (26), die bekannterweise dort ein Techtelmechtel mit Germain begann. Von Amore und Frühlingsgefühlen ist bei ihrer Ankunft allerdings nicht mehr viel zu spüren!

Wem kommt dieses Date bekannt vor? © Screenshot/RTL

Bereits in der zweiten Staffel von "Are You The One?" durften sich Germain und Victoria mit Körperfarbe bemalen. © Screenshot/RTL

Germain und Viktoria gehen zum Bodypainting - schon wieder!

Natürlich findet Schwerenöter Yasin die Neue attraktiv - und die will ihn bis aufs Äußerste testen. © Screenshot/RTL Ihren Verflossenen will sie zur Begrüßung nicht mal umarmen. "Du hast mich verarscht, du hast mich hingehalten, du hast jede Bitch, die es gibt, bevorzugt. Und dann willst du herkommen und tust so, als wäre nichts!", faucht sie den "Wolf" zur Begrüßung wütend an. Dieser soll sie nämlich nach mehreren Monaten voller täglicher Ferngespräche zwischen Dubai und Berlin einfach geghostet haben - genau das gleiche Verhalten, das er an seiner Ex Paulina (26) stark kritisierte! Um das Ganze auszudiskutieren, werden die beiden auf ein romantisches Bodypaint-Date geschickt, das die Wogen mit einem Anflug von Nostalgie etwas glättet. Zurück in der Villa nimmt Vici, die eine Busenfreundin von Paulina ist, aber gleich ein anderes Ziel ins Visier: Schwerenöter Yasin! Ex on the Beach Neuer EOTB-Single macht die Frauen irre: "Ich will den einfach nur b*****" "Ich will schauen, wie weit er geht - einfach nur, um zu beweisen, dass er nur eine Show macht. Das ist meine fucking Mission!", so die Influencerin zielstrebig.

Bocc und Anastasia bei ihrem privaten Date mit Kamasutra-Touch. © Screenshot/RTL Screenshot/RTL

Am nächsten Morgen schüttet Bocc seinem eigentlichen Schwarm Carina (23) sein Herz aus. © Screenshot/RTL

Bocc will was Ernstes, Anastasia nur Sex