Rache-Rausschmiss sorgt für Drama bei "Ex on the Beach": "Wie kann ein Mensch SO böse sein?"

Bei "Ex on the Beach" (Folge 16) wird es leidenschaftlich! Ein Rausschmiss verursacht jede Menge Drama, außerdem bringen zwei Couples die Laken zum Glühen.

Von Laura Miemczyk

Mexiko - Jetzt wird's bei "Ex on the Beach" (Folge 16) richtig leidenschaftlich! Eine neue Ex wird an den Strand gespült und hat noch ein gewaltiges Hühnchen mit ihrem Verflossenen zu rupfen. Ein Rausschmiss sorgt derweil für jede Menge Drama, während gleich zwei Couples die Laken zum Glühen bringen.

Bocc (24, l.) und Max (27) warten am Strand auf die Ankunft der neuen Ex. © Screenshot/RTL+ Auf Befehl des "Terror Tablets" machen sich Yasin (31), Bocc (24) und Max (27) auf den Weg zum Strand, um eine neue Ex in Empfang zu nehmen. Während Yasin und Bocc ordentlich die Nerven flattern, gibt sich Max allerdings ganz entspannt. Er befürchtet keinerlei Konflikte, habe "niemanden verarscht" und sei "immer ehrlich" gewesen, wie er gegenüber seinen Begleitern beteuert. Sein Ex-Flirt Beverly sieht das allerdings etwas anders! Die 30-jährige Wienerin hat mit dem Muskelmann noch eine Rechnung offen und verschwendet keine Zeit, nachdem sie (fast schon bedrohlich ruhig) durch den Sand zu dem Trio geschritten ist. Ex on the Beach Vanessa von "Ex on the Beach" über schwere Zeit: "Habe meine ganze Familie verloren" "Boah, die ist sauer!", stellt Yasin fest, als Beverly in Sichtweite ist - und soll recht behalten. Mit den Worten "Na, du kleiner Pis*er!" begrüßt die temperamentvolle Blondine den plötzlich verstummten 27-Jährigen und beginnt sofort, sich ihren aufgestauten Frust von der Seele zu reden. Wie gut, dass schließlich das "Terror Tablet" eingreift und die zerstrittenen Ex-Lover auf ein Date schickt

Beverly (30) hat mit Ex-Flirt Max noch einiges zu klären. © Screenshot/RTL+

Ex on the Beach: Paulina schickt Carina nach Hause - Yasin flippt aus!

Als Paulina (26) die Wahl zwischen Carina (24) und Jessi (22) hat, muss sie nicht lange überlegen, wen sie aus der Villa schmeißt. © Screenshot/RTL+ Auch in der Villa wird die Gruppe zusammengetrommelt und Carina (24) hat eine dunkle Vorahnung, was nun passiert: "Jemand muss gehen", mutmaßt sie - doch nicht nur das! "Es ist Zeit für Rache", kündigt das "Terror Tablet" an, und Paulina (26, alias "Der Teufel") ist die Glückliche, der die Macht der Rache zuteilwird.

Die Brünette, die zuvor selbst von Ex-Freund Yasin aus der Villa gekickt wurde, darf entscheiden, wer es ihr gleichtun muss - und das sofort! Zur Auswahl stehen Carina oder Jessica (22). Natürlich fackelt Paulina nicht lange und schickt kurzerhand Erzfeindin Carina nach Hause, woraufhin Yasin dramatische Szenen liefert. Der Basketballer ist außer sich ("Wow! Wie kann ein Mensch SO böse sein? Dass du nicht EINMAL gönnen kannst, unfassbar!") und vergießt später sogar ein paar Tränen. Doch Paulina hat für diese Reaktion nur wenig Verständnis: "Als ob ich nicht die Frau nehme, die mir den Mann genommen hat, mit dem ich mein Leben verbringen wollte?!", begründet sie ihre Entscheidung. Ex on the Beach Neuer EOTB-Single macht die Frauen irre: "Ich will den einfach nur b*****" Carina ergibt sich ihrem Schicksal, packt ihre Sachen und ist schließlich weg - ebenso wie Yasins Kummer nach einigen Gläschen. Der 31-Jährige hat am Abend schon wieder alle Abschiedstränen getrocknet und tanzt ausgelassen mit den anderen, als plötzlich ein neuer Mitbewohner auf der Matte steht!

Für Carina ist die Zeit bei "Ex on the Beach" vorbei - sehr zum Unmut von Yasin ... © Screenshot/RTL+

... der daraufhin sogar ein paar Tränen vergießt. © Screenshot/RTL+

EOTB 2023: Newcomer Christian betrog Ex-Freundin mit Gangbang in gemeinsamer Wohnung

Zu Christians (r.) Trennungs-Story scheint auch Maurice nichts mehr einzufallen. © Screenshot/RTL+ Newcomer Christian (24) stellt sich der Gruppe vor und gesteht schon kurz nach seinem Einzug gegenüber Germain (24) und Maurice (27), dass es vor allem mit einer bestimmten Verflossenen Probleme geben könnte, falls diese Dame in die Villa ziehen sollte. "Eine Ex-Freundin hab ich halt betrogen, in so 'nem Gangbang. Die hat uns auf frischer Tat erwischt. Bei uns in der Wohnung", schildert Christian und liefert damit einen Trennungsgrund, den man auch nicht alle Tage hört. Yasin lässt es unterdessen mit Jessi auf der Tanzfläche krachen und genießt auch die Gesellschaft anderer Damen sichtlich. Ob Carina immer noch "suuuper gechillt" wäre, wenn sie das wüsste? Nach dem feuchtfröhlichen Abend verlegen einige Teilnehmer die Party ins Bett: Während Victoria (26) seelenruhig in der Mitte schlummert, sehen Germain und Jessi sowie Paulina und Marwin (25) keine Notwendigkeit, den "Sex on the Beach-Room" aufzusuchen, und lassen es kurzerhand neben der Tiefschlafenden krachen. "Ich schlafe hier neben zwei großen Penissen und keiner ist in mir - was ist das denn?", beschwert sich Victoria am nächsten Morgen bei den beiden Übeltäterinnen, nachdem sie aufgeklärt wurde, doch viel Zeit für Erklärungen bleibt nicht. Maurice, Christian und Anastasia (23) müssen plötzlich an den Strand - und die anderen scheinen sich bereits sicher zu sein, dass Christian nun fällig ist! Ob dort tatsächlich die erwähnte Ex-Freundin auf ihn wartet?

Marwin und Paulina halten zwischen den anderen ein nächtliches Schäferstündchen ab ... © Screenshot/RTL+

... Victoria (r.), die direkt daneben lag, ist davon nicht gerade begeistert. © Screenshot/RTL+