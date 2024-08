07.08.2024 13:32 899 Juliette über "Schlimmer als du denkst"-Ex: "Ich war sprachlos!"

Das Wiedersehen von Juliette (22) und Barkin (30) bei "Ex on the Beach" war laut und spicy. Jetzt hat sich die Leipzigerin noch einmal zum Fremdgeher geäußert.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Das Wiedersehen von Juliette Lau (22) und Barkin Cömert (30) bei "Ex on the Beach" war laut und spicy. Jetzt hat sich die Leipzigerin noch einmal zum Fremdgeher geäußert. Juliette Lau (22) sprach bei Instagram jetzt über Barkin Cömert (30). © Bildmontage: Screenshot/RTL+ ; Instagram/juicyjuuly "Es gab eklige Chats von mir und Frauen - die hat sie gesehen", bestätigte Barkin nach Juliettes Ankunft am mexikanischen Strand. Es sei sogar "schlimmer als du denkst" gewesen: "Ich hab noch mehr auf Kacke gehauen!" Allerdings redete sich der Bezirksliga-Kicker von Rheinland Hamborn vor den anderen Kandidaten raus und sich die Situation schön: "Wenn man zusammen ist und was macht, ist fremdgegangen. Aber wenn man nicht zusammen ist, ist es nicht so!" Juliette aber fand: "Selbst in der Kennenlernphase macht man nicht mit anderen rum oder bumst andere!" Barkins eiskalte Antwort: "Ich schon." Ex on the Beach Flotter Vierer bei "Ex on the Beach" sorgt für Ärger: "Vielleicht denkt er ja an mich" Ein Jahr hätten sich der Duisburger und die Reha-Trainerin zuvor nicht gesehen gehabt. "Die ganze Wut hat sich gestaut und dann trifft man auf seinen Ex - das ist schon komisch", sagte sie jetzt bei Instagram. Ex on the Beach: Juliette knutschte mit Paddy, "weil ich ihn hot fand" Sie kam nicht damit klar, dass der 30-Jährige so ruhig blieb, während sie sauer lospolterte: "Da könnte ich noch mehr ausrasten!" Dass der Fußballer auch noch behauptete, schlimmer gewesen zu sein, machte die Sächsin noch mehr sauer: "Ich hab mich total verarscht gefühlt und war sprachlos!" Mit Paddy folgten dann noch ein paar Küsse - allerdings laut Juliette nicht aus Trotz. Auf eine Follower-Frage, wieso sie mit dem 24-Jährigen geknutscht hat, antwortete sie: "Na ganz einfach: Weil ich ihn hot fand. Wieso nicht ist die Frage!" "Ex on the Beach" läuft noch bis 3. September immer dienstags bei RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+