Sex mit ihr und der Schwester: Marlisa rechnet nach TV-Schock mit Marc-Robin ab

Berlin - Marc-Robin Wenz (32) gestand Marlisa Rudzio (36) in der diesjährigen Staffel " Ex on the Beach " ein folgenschweres Geheimnis. Im TAG24 -Interview verriet sie, wie es nach der Show weiterging.

TAG24 traf Marlisa Rudzio (36) auf dem roten Teppich einer RTL+-Party. © TAG24

Am zurückliegenden Donnerstag veranstaltete RTL+ in Kooperation mit MezzoMix eine Sommerparty im Berliner Ortsteil Westend. Zwischen all den Realitystars ließ sich auch Rudzio blicken.

Viele kennen sie aus Formaten wie "Temptation Island", "Prominent getrennt" und der diesjährigen Staffel "Ex on the Beach", in der sie auf Marc-Robin stieß.

Die beiden kannten sich durch Veranstaltungen und trafen sich privat. Vor einigen Monaten kam es sogar zum Sex. Doch bei "Ex on the Beach" legte der Frauenschwarm ein gut gehütetes Geheimnis offen: In der Nacht, als die beiden zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, ist er auch mit ihrer Schwester intim geworden.

Das zog der Blondine verständlicherweise den Boden unter den Füßen weg. "Langsam habe ich es verarbeitet, aber es hat einen Rattenschwanz mit sich gezogen in meiner Familie", verriet Marlisa.

Sie habe zu ihrer Schwester keinen Kontakt und wolle Marc-Robin nie wieder unter die Augen treten. "Auch wenn er um Verzeihung bitten würde, würde ich ihm so was niemals verzeihen", so die 36-Jährige.