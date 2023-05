Fakt ist: Wer muss wann denn nun seine Öl- oder Gasheizung ausbauen?

Erfurt - Im MDR-Talk aus Erfurt heißt es am Montagabend: "Grüne Energie und rote Linien – Die Wärmewende in Mitteldeutschland?"

Es ist äußerst umstritten, das inzwischen so getaufte "Heizverbot" der Grünen . Auch wenn Robert Habeck (53, Grüne) dagegen anläuft - im "Volk" ist es de facto ein "Verbot" der "guten alten Heizung", "Heiz-Hammer-Gesetz", " Heiz-Murks " noch nett gemeinte Bezeichnungen in den sozialen Medien. Kurz: Es brodelt!

Die Heizungshersteller in Deutschland haben im ersten Quartal so viele Heizungen verkauft wie schon lange nicht mehr in einem Frühjahr. © Daniel Reinhardt/dpa

Folgende Gäste sind dazu geladen:

Elisabeth Kaiser (36, SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie sagt im Vorfeld: "Wer jetzt in eine moderne Heizungsanlage investiert und staatliche Zuschüsse erhält, wird mittelfristig schon signifikant einsparen können."

Gerald Ullrich (60, FDP), Bundestagsabgeordneter aus Floh-Seligenthal: "Jeder muss nach eigenem Ermessen entscheiden, wie er in Zukunft heizen will", so der Politiker. Die aktuellen Pläne betrachtet er als "staatlich verordnetes Konjunkturprogramm auf dem Rücken von Privatpersonen".

Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, Experte für Gebäudetechnik aus Dresden, meint, dass sich beim Heizen etwas ändern muss. Längere Übergangsfristen würden "Druck aus dem Kessel nehmen".

Die Moderatoren Andreas Menzel (geb. 1962) und Lars Sänger (43) haben das Talk-Steuer in der Hand, bei dem das Live-Publikum wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringen kann.