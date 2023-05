Feuer-Schreck im TV-Studio! Plötzlich kreischt Steffen Henssler - "Es brennt!"

Köln - Steffen Henssler (50) lässt in der Küche bekanntlich nichts anbrennen - sein Zivi Howan dafür schon! In der Muttertags-Spezialfolge von " Grill den Henssler " wird der junge Koch-Lehrling plötzlich zum ungewollten "Feuerteufel" und bekommt dafür eine Standpauke, die sich gewaschen hat.

Es wird gebraten, gegart und abgeschmeckt. Doch als sich die Show bereits dem Ende zuneigt und das Marolt-Duo routiniert am Dessert - dem österreichischen Traditionsgericht "Salzburger Nockerln mit Obstsalat und Preiselbeeren" - werkelt, ist auf gegnerischer Seite plötzlich Panik angesagt. Es brennt lichterloh!

Influencer Riccardo Simonetti (30) und seine Mutter Anna, Moderatorin Aminata Belli (31) und ihre liebste Unterstützerin Sabine sowie Model Larissa Marolt (30) mit Anhängsel Elke fordern den selbst ernannten Küchen-Champion am Herd heraus!

In der neuen Episode vom heutigen Sonntagabend (20.15 Uhr/VOX) ist bei Profi-Brutzler Henssler höchste Konzentration gefragt. Immerhin wurde der Star-Koch in den letzten beiden Folgen von seinen Gegnern "gegrillt" - ein herber Knacks fürs Ego des spitzzüngigen Hamburgers.

Henssler kämpft mit der brennenden Küchenrolle und schimpft über seinen Küchen-Zivi Howan (r.). © RTL/Basti Sevastos

Glücklicherweise ist "nur" eine Küchenrolle in Brand geraten. Das weiße Papier steht bereits auf voller Länge in Flammen, als Henssler die Rolle geistesgegenwärtig packt und in der Spüle mit Wasser ablöscht.

Einige restliche Flammen, die an abgetrennten Papierfetzen flackern, tritt der Star-Koch kurzentschlossen mit seiner Fußsohle auf dem Küchenboden aus.

Howan, der die Küchenrolle zuvor offenbar durch ein Missgeschick in Brand gesetzt hatte, verfolgt die Notrettung mit halb amüsiertem, halb hysterischem Lachen aus sicherer Distanz und wird prompt von Henssler runtergeputzt: "Ey, was machst du denn wieder? Mensch, Mensch, Mensch! Du schläfst heute auch nur!"

Besonders Howans erster Impuls, die brennende Küchenrolle am ausgestreckten Arm in die Höhe zu halten, sorgt bei Henssler für Kopfschütteln: "Haste gesehen, ne? Hält der die Krepprolle nach oben in die Luft ... Damit auch alle sehen, dass es brennt. Der ist ein Freak, du!"

"Es brennt, es brennt!", äfft der TV-Star seinen Lehrling nach, kann der Situation mit Blick auf seine Koch-Gegner dann aber doch noch eine gewisse Komik abgewinnen: "Wir haben auch flambiert!"

Das Muttertags-Special von "Grill den Henssler" gibt es bereits vor der TV-Ausstrahlung im Stream bei RTL+ zu sehen.