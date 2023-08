Feuriges TV-Duell am Grill: Henssler und Mälzer geben beim Sommer-Special alles!

Magdeburg - Bevor die "Grill den Henssler"- Sommer-Saison eröffnet wird, treten am heutigen Sonntag zum Auftakt der brandneuen Sommer-Specials die Koch-Hitzköpfe Steffen Henssler (50) und Tim Mälzer (52) gegeneinander an.

Steffen Henssler (50, l.) und Tim Mälzer (52) zeigen am Grill, was sie draufhaben. © RTL / Markus Hertrich

Im Special "Henssler vs. Mälzer" (20.15, VOX) liefern sich die beiden TV-Köche auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark ein hitziges kulinarisches Armdrücken und wollen mit ihren BBQ-Künsten eine knallharte Jury, bestehend aus Jana Ina Zarrella (46), Reiner Calmund (74) und Christian Rach (66), bezirzen.

Neben diversen Köstlichkeiten vom Grill kommen auch pikante Geschichten auf den Tisch: So erfahren die Zuschauer nicht nur, welchen Trick Laura Wontorras (34) Vater Jörg (74) auf dem Dating-Portal Tinder nutzt, sondern auch, was Tim Mälzer einst in einem Sex-Shop auf dem Kiez verkauft hat.