Fiese Parkplatz-Masche bittet Kino-Besucher zur Kasse: "Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen"

Gotha/Bautzen - Als sich Familienvater Sebastian Jung (40) mit seinen Töchtern auf den Weg ins Kino nach Gotha (Thüringen) macht, ist die Stimmung im Auto ausgelassen, die Töchter freuen sich auf einen neuen Disney-Film. Gleich neben dem Lichtspielhaus entdeckt Jung ein Schild, das kostenloses Parken für Kino-Besucher verspricht. Ein paar Wochen später erhält er jedoch Post, wegen eines angeblichen Parkverstoßes wird er zur Kasse gebeten. Wütend über die Abzockmasche wendet er sich an die MDR-Sendung "Voss & Team".

Das Schild wirbt mit "Gratis Parken" und suggeriert, zum daneben befindlichen Kino zu gehören. © MDR

"Da war ein großes Fähnchen mit einem P für Parkplatz, daneben stand ein Schild 'Gratis für Cinepark-Gäste'", erinnert sich der Familienvater. In der Annahme, dass die Fläche zum Kino gehört und er sich damit die Parkgebühren in der Innenstadt sparen könne, stellte er sein Auto ab.

Eine Woche später erhielt der 40-Jährige dann ein Schreiben der Firma "Parkcontrol24" mit einem Foto seines Autos und dem Vorwurf, dass dieses unberechtigterweise auf einem Gewerbegrundstück abgestellt worden sei.

Das Parken sei hier ausschließlich mit Parkberechtigung gestattet, schreibt das Unternehmen und verlangt eine Vertragsstrafe in Höhe von 65,05 Euro.

"Ich war stinksauer und konnte mich auch gar nicht mehr richtig beruhigen", erzählt der 40-Jährige. "Ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen."