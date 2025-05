Parkverbot auf einem öffentlichen Platz: Zockt die Stadt hier ab?

Leipzig - Der 84-jährige Heinz möchte in Leipzig einen Krankenbesuch machen und parkt sein Fahrzeug auf einem öffentlichen und kostenlosen Parkplatz. Als er zurückkommt, wird sein Auto gerade abgeschleppt, weil er wohl im Parkverbot steht. Er wendet sich an die MDR-Verbrauchersendung " Voss & Team ".

Der Parkplatz ist in der Nähe einer Schule und eines Supermarktes. © MDR

Der Parkplatz an der Straße des 18. Oktober in Leipzig sieht auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus. Rund um die Uhr kann man hier öffentlich und ohne Ticket parken. Zumindest gilt das für alle Parkplätze außer die in der letzten Reihe.

Dort gilt das eingeschränkte Parkverbot. Die Plätze sind für Eltern einer nahe gelegenen Schule gedacht, die ihre Kinder nur schnell abholen und bringen sollen.

Das Problem: Das entsprechende Verkehrsschild steht nur an einer Einfahrt. Der Parkplatz hat aber mehrere Zufahrtsmöglichkeiten.

Auch Heinz (84) ist auf der anderen Seite auf den Parkplatz gefahren und hat das Schild nicht gesehen. Er kann gerade so noch verhindern, dass sein Auto abgeschleppt wird. Ein Bußgeld von 40 Euro bekommt er trotzdem.