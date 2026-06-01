01.06.2026 10:00 Als Eunice auf ihr Date trifft, muss sie lachen: "Eigentlich wollte ich nicht meinen Vater daten"

Bei "First Dates Hotel" trifft Eunice auf Christoph, der nicht nur ihre verrückten Hobbys teilt, sondern sie auch noch an ihren Vater erinnert.

Von Karolin Wiltgrupp

Mallorca (Spanien) - Von traditionellem Langbogenschießen bis hin zum mitteleuropäischen Schwertkampf – Eunice (34) liebt verrückte Hobbys und bezeichnet sich selbst als waschechte Nerdin. Bei "First Dates Hotel" trifft die Psychologin auf Christoph (33), der nicht nur ihre Leidenschaften teilt ...

Eunice (34) trägt nicht nur einen besonderen Namen, sondern hat auch verrückte Hobbys. © RTL "Mein Date sollte im besten Fall ein Nerd sein, er darf verrückt sein wie ich und abenteuerlustig", verrät die 34-Jährige, die sogar ihr Übungsschwert dabeihat. Wie gut, dass sie bei ihrem Blinddate auf Mallorca Christoph kennenlernt. Der 33-Jährige steht nämlich genau wie Eunice auf Mittelalter und Live-Rollenspiele. Und auch optisch ist die selbst ernannte Feministin von ihrem Date-Partner begeistert, wobei es einen kleinen Haken gibt: "Mein Vater heißt auch Christoph und hat sein Leben lang einen Schnauzer getragen. Eigentlich wollte ich nicht meinen Vater daten", witzelt sie. First Dates - Ein Tisch für zwei Bitterer Korb nach zweitem Date: Grund dafür ist ihre Zimmernachbarin Für Christoph jedenfalls entspreche Eunice definitiv seinem Beuteschema: "Ich mag einen großen Po, breite Hüften und lange Haare. Und Brüste sollte sie haben."

Mangelnde Tischmanieren sind für Christoph ein No-Go