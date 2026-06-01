Als Eunice auf ihr Date trifft, muss sie lachen: "Eigentlich wollte ich nicht meinen Vater daten"
Mallorca (Spanien) - Von traditionellem Langbogenschießen bis hin zum mitteleuropäischen Schwertkampf – Eunice (34) liebt verrückte Hobbys und bezeichnet sich selbst als waschechte Nerdin. Bei "First Dates Hotel" trifft die Psychologin auf Christoph (33), der nicht nur ihre Leidenschaften teilt ...
"Mein Date sollte im besten Fall ein Nerd sein, er darf verrückt sein wie ich und abenteuerlustig", verrät die 34-Jährige, die sogar ihr Übungsschwert dabeihat.
Wie gut, dass sie bei ihrem Blinddate auf Mallorca Christoph kennenlernt. Der 33-Jährige steht nämlich genau wie Eunice auf Mittelalter und Live-Rollenspiele.
Und auch optisch ist die selbst ernannte Feministin von ihrem Date-Partner begeistert, wobei es einen kleinen Haken gibt: "Mein Vater heißt auch Christoph und hat sein Leben lang einen Schnauzer getragen. Eigentlich wollte ich nicht meinen Vater daten", witzelt sie.
Für Christoph jedenfalls entspreche Eunice definitiv seinem Beuteschema: "Ich mag einen großen Po, breite Hüften und lange Haare. Und Brüste sollte sie haben."
Mangelnde Tischmanieren sind für Christoph ein No-Go
Sowohl an der Bar als auch im Restaurant verstehen sich beide super. Dass die Darmstädterin im Gegensatz zu ihm eher verrückt, laut und chaotisch ist, scheint den Soldaten nicht zu stören.
Benimmregeln sollte seine potenzielle Partnerin allerdings schon beherrschen. "Am Tisch ist es nicht okay für mich, wenn man da rülpst, schmatzt oder den Mund offen lässt", spielt der Goldenstedter auf sein Date an, das Manieren am Esstisch offenbar nicht allzu ernst nimmt.
"Ich bin voll der Bauer", gibt Eunice offen zu. "Das gehört zu mir. Wenn er das jetzt schon nicht akzeptieren kann, dann hat es keinen Sinn."
Nachdem die Rechnung einvernehmlich geteilt wurde, heißt es: zweites Date ja oder nein? Trotz Eunices mangelnden Tischmanieren will Christoph die 34-Jährige wiedersehen. Und auch Eunice kann sich ein zweites Treffen vorstellen.
Wie es bei den anderen Singles läuft, seht Ihr ab sofort bei RTL+ oder am Montagabend, um 20.15 Uhr, auf VOX.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)