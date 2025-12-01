"No Way!": Mit diesem Detail punktet Elham bei Date mit Claudia

Elham und Claudia verstehen sich bei "First Dates" auf Anhieb. Mit einem bestimmten Detail kann er sogar direkt punkten.

Von Florian Fischer

Köln - Als Elham (31) das "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) betritt, staunt der Gastgeber nicht schlecht. Denn die freundliche Ausstrahlung begeistert den 54-Jährigen direkt. Ob das auch auf sein Date Claudia (30) zutrifft?

Elham (31) sucht eine Partnerin, die gerne und viel lacht.
Elham (31) sucht eine Partnerin, die gerne und viel lacht.  © RTL+/Screenshot

"Du bist richtig ein netter Mensch", schwärmt Roland direkt, als er den Single-Mann sieht.

Daher hofft Elham, dass er seine "Gleich-Partnerin" genauso überzeugen kann, wie den italienisch-deutschen Koch. "Ich würde definitiv nicht sagen, dass ich perfekt bin. Vielleicht bin ich nicht immer so ernst, wie ich sein sollte, aber ich glaube, für die richtige Person sind es keine Haken, sondern einfach nur Benefits", gesteht der Game-Designer aus München.

Da er nicht gut darin sei, Leute auf der Straße anzusprechen, wolle er es einfach mal in der Kuppelshow versuchen. "Ich bin ein sehr lockerer Typ und mache sehr gerne Späße", gibt der 31-Jährige zu, der hofft, dass seine zukünftige Partnerin "gerne und viel lacht".

Und mit Claudia trifft er das perfekte Date! "Ich bin eine Gaudi-Brezn, sagt man auf bayrisch! Ich bin für jeden Spaß zu haben, mache immer Spaß und rede blöd daher", gibt die Leiterin einer Kindertagesstätte zu, die sich einen Kerl wünscht, der Humor hat.

Auch Claudia (30) ist eine richtige Frohnatur.
Auch Claudia (30) ist eine richtige Frohnatur.  © RTL+/Screenshot

Gemeinsamkeit bei "First Dates": Elham und Claudia fahren auf Harry Potter ab

Obwohl sich die beiden richtig gut verstehen, möchte die 30-Jährige kein zweites Date haben.
Obwohl sich die beiden richtig gut verstehen, möchte die 30-Jährige kein zweites Date haben.  © RTL+/Screenshot

"Als sie reinkam war mein erster Gedanke: 'Boah, ist die schön!' Sie hat direkt gelächelt, das hat mich sehr gefreut", verrät Elham.

Genau wie Elham kommt die 30-Jährige aus der bayerischen Landeshauptstadt, was bei beiden einen positiven Anklang findet, denn so haben sie direkt ein Thema, worüber sie sich austauschen können.

Nachdem es zunächst um das Oktoberfest geht, landen sie beim Fasching und dort verrät der 31-Jährige ein Detail, mit welchem er direkt punkten kann. "Ich war tatsächlich an Halloween als Harry Potter unterwegs", gibt er preis und begeistert damit auch Claudia, denn diese liebe Harry Potter.

"Ich habe sogar ein Harry-Potter-Tattoo. Das kann man auch sehen, vielleicht fällt es im Laufe des Gesprächs auf", so der Single-Mann. "No Way! Echt jetzt?", zeigt sich die 30-Jährige begeistert.

Die beiden matchen von Beginn an richtig gut und auch der weitere Abend läuft wie am Schnürchen, doch zu einem zweiten Date kommt es nicht. "Ich würde mich über ein zweites Treffen freuen mit dir, aber für mich ist jetzt der Funke in Bezug auf romantisches Kennenlernen nicht übergesprungen", erklärt die Kita-Leiterin.

"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.

