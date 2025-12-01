"No Way!": Mit diesem Detail punktet Elham bei Date mit Claudia

Köln - Als Elham (31) das " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) betritt, staunt der Gastgeber nicht schlecht. Denn die freundliche Ausstrahlung begeistert den 54-Jährigen direkt. Ob das auch auf sein Date Claudia (30) zutrifft?

Elham (31) sucht eine Partnerin, die gerne und viel lacht. © RTL+/Screenshot

"Du bist richtig ein netter Mensch", schwärmt Roland direkt, als er den Single-Mann sieht.

Daher hofft Elham, dass er seine "Gleich-Partnerin" genauso überzeugen kann, wie den italienisch-deutschen Koch. "Ich würde definitiv nicht sagen, dass ich perfekt bin. Vielleicht bin ich nicht immer so ernst, wie ich sein sollte, aber ich glaube, für die richtige Person sind es keine Haken, sondern einfach nur Benefits", gesteht der Game-Designer aus München.

Da er nicht gut darin sei, Leute auf der Straße anzusprechen, wolle er es einfach mal in der Kuppelshow versuchen. "Ich bin ein sehr lockerer Typ und mache sehr gerne Späße", gibt der 31-Jährige zu, der hofft, dass seine zukünftige Partnerin "gerne und viel lacht".

Und mit Claudia trifft er das perfekte Date! "Ich bin eine Gaudi-Brezn, sagt man auf bayrisch! Ich bin für jeden Spaß zu haben, mache immer Spaß und rede blöd daher", gibt die Leiterin einer Kindertagesstätte zu, die sich einen Kerl wünscht, der Humor hat.