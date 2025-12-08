Als Jan offenbart, dass er vier Kinder geboren hat, kann sein Date es kaum fassen

Köln - Janboris (48) aus Mainz definiert sich selbst als nicht-binäre Person und trifft bei " First Dates " auf Jan (47). Die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig, noch besser wird es aber, als der 47-Jährige gleich an der Bar eine Offenbarung über sich macht, die Janboris mächtig erstaunt - und tief beeindruckt.

Janboris (48) ist sichtlich baff, als Jan offenbart, welche Verwandlung er vor sieben Jahren hingelegt hat. © RTL+/Screenshot

"Es gibt halt mehr als Mann und Frau und ich bin ein Beispiel dafür", erklärt Janboris vor seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem Bestatter aus Weinheim - und ist sichtlich erleichtert, wie offen Jan allen Menschen gegenübertritt.

Der 47-Jährige ist selbst in der LGBTQ+-Szene unterwegs, hat vor drei Jahren sogar einen eigenen queerfreundlichen Stammtisch ins Leben gerufen, wie er stolz erzählt, was Janboris sehr imponiert.

Und nicht nur das!

Denn der Baden-Württemberger enthüllt noch ein weiteres Detail über sich, das sein Gegenüber mächtig verblüfft. "Bis ich 40 [Jahre alt] war, hatte ich einen weiblichen Körper und habe vier Kinder geboren", verrät Jan lächelnd, woraufhin Janboris ein begeistertes "Wow" entfährt.

"Wenn Jan nicht dazu gesagt hätte, dass er trans ist, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Wenn ich diesen Menschen auf der Straße gesehen hätte, hätte ich das nicht gedacht", erklärt Janboris.