Als Jan offenbart, dass er vier Kinder geboren hat, kann sein Date es kaum fassen
Köln - Janboris (48) aus Mainz definiert sich selbst als nicht-binäre Person und trifft bei "First Dates" auf Jan (47). Die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig, noch besser wird es aber, als der 47-Jährige gleich an der Bar eine Offenbarung über sich macht, die Janboris mächtig erstaunt - und tief beeindruckt.
"Es gibt halt mehr als Mann und Frau und ich bin ein Beispiel dafür", erklärt Janboris vor seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem Bestatter aus Weinheim - und ist sichtlich erleichtert, wie offen Jan allen Menschen gegenübertritt.
Der 47-Jährige ist selbst in der LGBTQ+-Szene unterwegs, hat vor drei Jahren sogar einen eigenen queerfreundlichen Stammtisch ins Leben gerufen, wie er stolz erzählt, was Janboris sehr imponiert.
Und nicht nur das!
Denn der Baden-Württemberger enthüllt noch ein weiteres Detail über sich, das sein Gegenüber mächtig verblüfft. "Bis ich 40 [Jahre alt] war, hatte ich einen weiblichen Körper und habe vier Kinder geboren", verrät Jan lächelnd, woraufhin Janboris ein begeistertes "Wow" entfährt.
"Wenn Jan nicht dazu gesagt hätte, dass er trans ist, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Wenn ich diesen Menschen auf der Straße gesehen hätte, hätte ich das nicht gedacht", erklärt Janboris.
First Dates: Wenn Jans Kinder ihn rufen, denken die Leute: "Der Schwule, der die Mama macht"
Janboris ist an der vor sieben Jahren vollzogenen Transformation des Weinheimers sehr interessiert, will wissen, wie Jans Kinder den 47-Jährigen nun nennen. "Mama", entgegnet der lächelnd und schiebt eine Geschichte hinterher, die sein Blind Date gehörig zum Lachen bringt. "Wenn ich auf der Straße von meinen Kindern gerufen werde, denken die Leute: 'Okay das ist der Schwule, der die Mama macht'. [...] Ich bin halt die Mama mit Bart."
Obwohl hier beidseitig großes Interesse herrscht und die beiden sich bestens verstehen, entscheiden sich Jan und Janboris am Ende allerdings gegen ein zweites Date, zumindest auf romantischer Ebene.
Eine Freundschaft können sich hingegen beide sehr gut vorstellen - Janboris will zudem unbedingt einmal an Jans Stammtisch teilnehmen.
Die neue Folge von "First Dates" seht Ihr am Montag um 18 Uhr bei VOX. Im Stream bei RTL+ ist sie schon abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot