Als Lina auf Date-Partner Dennis trifft, weiß sie sofort, mit wem sie es hier zu tun hat

Köln - Lina (25) glaubt an die Liebe auf den ersten Blick und spaziert entsprechend erwartungsvoll ins " First Dates "-Restaurant, wo sie auf Date-Partner Dennis (32) trifft. Zufällig hat die Berlinerin dabei ein Präsent dabei, das besser nicht passen könnte.

Dennis (32) ist bei der ersten Begegnung mit Lina (25) sichtlich nervös. © RTL+/Screenshot

Schon bei der gegenseitigen Vorstellung der beiden weiß Lina sofort, mit wem sie es hier zu tun hat. "Wir sind beide aus Berlin! Ich hör sofort deinen Dialekt", erklärt sie dem 32-Jährigen lächelnd, als die beiden in gewohnter Manier erst einmal an der Bar Platz nehmen.

Dennis ist bei der ersten Begegnung mit der Sachbearbeiterin derart nervös, dass er ohne Punkt und Komma drauflos redet, woraufhin Lina dem hibbeligen DJ zunächst ein besonderes Mitbringsel überreicht: einen Amethyst.

Dieser soll ihrem Date-Partner die Nervosität nehmen, wie die 25-Jährige bei der Übergabe erklärt und mit ihrem Präsent voll ins Schwarze trifft.

"Den werde ich definitiv behalten, auch wenn es nichts wird", freut sich Dennis, der sichtlich angetan von der Berlinerin ist und offensichtlich einen guten Eindruck bei ihr hinterlassen will.

So erklärt er seiner Date-Partnerin, sie solle ihm ruhig sagen, wenn er zu viel reden würde, womit die 25-Jährige offensichtlich kein Problem hat, wie sie gleich darauf beweist.