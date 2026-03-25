Als Lina auf Date-Partner Dennis trifft, weiß sie sofort, mit wem sie es hier zu tun hat
Köln - Lina (25) glaubt an die Liebe auf den ersten Blick und spaziert entsprechend erwartungsvoll ins "First Dates"-Restaurant, wo sie auf Date-Partner Dennis (32) trifft. Zufällig hat die Berlinerin dabei ein Präsent dabei, das besser nicht passen könnte.
Schon bei der gegenseitigen Vorstellung der beiden weiß Lina sofort, mit wem sie es hier zu tun hat. "Wir sind beide aus Berlin! Ich hör sofort deinen Dialekt", erklärt sie dem 32-Jährigen lächelnd, als die beiden in gewohnter Manier erst einmal an der Bar Platz nehmen.
Dennis ist bei der ersten Begegnung mit der Sachbearbeiterin derart nervös, dass er ohne Punkt und Komma drauflos redet, woraufhin Lina dem hibbeligen DJ zunächst ein besonderes Mitbringsel überreicht: einen Amethyst.
Dieser soll ihrem Date-Partner die Nervosität nehmen, wie die 25-Jährige bei der Übergabe erklärt und mit ihrem Präsent voll ins Schwarze trifft.
"Den werde ich definitiv behalten, auch wenn es nichts wird", freut sich Dennis, der sichtlich angetan von der Berlinerin ist und offensichtlich einen guten Eindruck bei ihr hinterlassen will.
So erklärt er seiner Date-Partnerin, sie solle ihm ruhig sagen, wenn er zu viel reden würde, womit die 25-Jährige offensichtlich kein Problem hat, wie sie gleich darauf beweist.
First Dates: Bei Lina kommen keine romantischen Gefühle auf
"Ich bin sehr direkt. Wenn du mir jetzt auf den Sack gehen würdest mit deinem Gelaber, dann würde ich sagen: 'Kannst du mal bitte die Schnauze halten'", stellt sie klar, was Dennis mit einem begeisterten "Genau so!" aufnimmt.
Obwohl sich die beiden offensichtlich gut verstehen und sich insbesondere der Brandenburger große Mühe gibt, der Berlinerin zu gefallen, wollen einfach keine romantischen Vibes aufkommen.
So kann sich Lina am Ende zwar ein weiteres Treffen mit Dennis vorstellen, aber lediglich auf freundschaftlicher Basis. "Ich fand irgendwie, dass der Flirt-Faktor ein bisschen gefehlt hat. Das war eher so eine Bro-Basis zwischen uns", erklärt sie dem 32-Jährigen, der zwar enttäuscht wirkt, den Korb aber sportlich nimmt. "Deinen Stein werde ich immer in Ehren halten", erklärt er Lina zum Abschluss.
Die neue Folge "First Dates" mit Dennis und Lina seht Ihr am Mittwochabend um 18 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Die Show läuft täglich von montags bis freitags.
Titelfoto: RTL+/Screenshot