Als Nico den Namen seiner Date-Partnerin hört, kann er seine Enttäuschung kaum verbergen
Köln - Nico (45) spaziert mit ganz konkreten Erwartungen ins "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54), denn der Notfallsanitäter wünscht sich keineswegs ein Blind Date. Stattdessen hat er sich auf eine bestimmte Frau beworben, die er zuvor in der Dating-Show gesehen und sich beinahe schockverliebt hatte.
Die Rede ist von Bayerin Jasmin (39), die schon einmal ein Date in Roland Trettls Kuppel-Etablissement hatte, das jedoch nicht zu den gewünschten Schmetterlingen im Bauch führte. Umso besser für Nico, der nun in der Wiederholungsfolge seine Chance ergreifen und die zweifache Mama seinerseits kennenlernen will!
Voller Vorfreude und mit einer gehörigen Portion Aufregung im Gepäck begrüßt der Helgoländer den Restaurant-Chef, der Nico sogleich den Namen seiner Date-Partnerin verrät: "Babsi". Das sorgt wenig überraschend für eine gewaltige Enttäuschung bei dem Norddeutschen, die zum Glück aber nur kurz andauert. Denn kurz darauf betritt doch noch die richtige Frau die Räumlichkeiten: Wunsch-Kandidatin Jasmin!
Roland hatte sich natürlich nur einen kleinen Scherz erlaubt und seinen Gast damit kurzzeitig aus dem Konzept gebracht.
Tatsächlich hatte Nico hinsichtlich seiner Date-Partnerin als potenzielle neue Frau an seiner Seite den richtigen Riecher, denn die Servicekraft und der Rettungssanitäter verstehen sich auf Anhieb blendend und finden sich nicht nur attraktiv, sondern entdecken auch immer mehr Gemeinsamkeiten.
First Dates: Nico und Jasmin haben sich "gesucht und gefunden" - doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuß
Nur als Nico mit Helgoland seinen Wohnort offenbart, scheint die 39-Jährige kurz schlucken zu müssen - die Insel liegt immerhin acht Stunden per Anreise mit dem Auto und Schiff von ihrem Heimatort Marktredwitz entfernt. Ein Hindernis stellt das aber nicht dar, und zwar für beide. Sowohl Nico als auch Jasmin wären nämlich bereit, für die Liebe umzuziehen.
"Ich bin nicht abgeneigt, aus meinem Kaff rauszukommen. Für mich ist das noch nie ein Problem gewesen, in eine andere Stadt zu ziehen, sofern diese innerhalb Deutschlands liegt", erklärt Jasmin, die bei ihrem Date-Partner ein durchweg positives Gefühl hat. "Das passt einfach. Gesucht und gefunden", verkündet sie lächelnd, während auch Nico "Lust auf mehr" hätte.
Ein Paar wird aus den beiden - trotz aller Euphorie - aber doch nicht. Zwar bleiben der Nord- und die Süddeutsche nach dem Treffen in Kontakt, stellen allerdings fest, dass sie auf keinen gemeinsamen Nenner kommen, und gehen daher schließlich doch getrennte Wege. Wie schade!
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im August 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+