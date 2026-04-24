"First Dates": Als Justus über seine Ex spricht, horcht Roland Trettl auf
Köln - Im "First Dates"-Restaurant treffen Justus (25) und Anna (27) aufeinander. Doch bevor es richtig losgeht, gibt der 25-Jährige Roland Trettl (54) Anlass zum Nachdenken.
Noch ehe das Blind Date beginnt, spricht Justus bei Roland über seine Ex-Freundin. Mit ihr habe er die Sendung "regelmäßig geguckt".
"Und jetzt bist du hier", merkt Roland mit einem skeptischen Blick an. "Mal gucken, ob sie sie auch guckt. Mal sehen", erwidert Justus mit einem verschmitzten Lachen.
Als Anna dann den Raum betritt, wird er allerdings wieder schnell ins Hier und Jetzt zurückgeholt. Der junge Mann aus Engelskirchen steht auf braune Augen und lange braune Haare - genau sein Typ, wie sich zeigt.
Auch Anna ist angetan: "Er sah direkt sehr sympathisch aus und ist schon sehr mein Typ, würde ich sagen."
Doch ganz so reibungslos, wie der erste Eindruck vermuten lässt, verläuft das Date am Ende nicht. Schon nach kurzer Zeit zeigen sich wesentliche Unterschiede zwischen den beiden.
"Schlammschlacht" statt Harmonie: Musikgeschmack trennt die beiden
Beim Thema Festivals und Musik zeigt sich schnell, dass die beiden abweichende Vorlieben haben. Während Justus eher auf Techno und Rap steht, erzählt Anna, dass sie jedes Jahr zu Rock am Ring fährt und dieses Jahr das Wacken Open Air auf dem Plan steht.
"Ach, Scheiße. Das ist doch immer diese Schlammschlacht, oder?", muss Justus schlucken. Anna versucht, ihn aber zu beruhigen, sie wolle ein paar Acts dort sehen, eigentlich sei das Ganze aber nicht so ihr Fall.
Für Justus bleiben dennoch Zweifel: "Das ist ganz schwierig [...]. Ich finde, bei Musik ist das schon wichtig, wenn man da zumindest einen ähnlichen Geschmack hat."
Auch dass Anna lieber Kartoffelbrei aus der Tüte isst statt aus echten Kartoffeln, irritiert den 25-jährigen Hobbykoch. Am Ende reicht es von seiner Seite nicht für ein zweites Date.
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Freitag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+