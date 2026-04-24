"First Dates": Als Justus über seine Ex spricht, horcht Roland Trettl auf

Köln - Im " First Dates "-Restaurant treffen Justus (25) und Anna (27) aufeinander. Doch bevor es richtig losgeht, gibt der 25-Jährige Roland Trettl (54) Anlass zum Nachdenken.

Gastgeber Roland Trettl (54) hört genau hin, als Justus erzählt, dass er die Sendung schon oft mit seiner Ex-Freundin geschaut habe. © Screenshot RTL+

Noch ehe das Blind Date beginnt, spricht Justus bei Roland über seine Ex-Freundin. Mit ihr habe er die Sendung "regelmäßig geguckt".

"Und jetzt bist du hier", merkt Roland mit einem skeptischen Blick an. "Mal gucken, ob sie sie auch guckt. Mal sehen", erwidert Justus mit einem verschmitzten Lachen.

Als Anna dann den Raum betritt, wird er allerdings wieder schnell ins Hier und Jetzt zurückgeholt. Der junge Mann aus Engelskirchen steht auf braune Augen und lange braune Haare - genau sein Typ, wie sich zeigt.

Auch Anna ist angetan: "Er sah direkt sehr sympathisch aus und ist schon sehr mein Typ, würde ich sagen."

Doch ganz so reibungslos, wie der erste Eindruck vermuten lässt, verläuft das Date am Ende nicht. Schon nach kurzer Zeit zeigen sich wesentliche Unterschiede zwischen den beiden.