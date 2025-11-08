Als Philipp seine bisherige Erfahrung in Sachen Liebe offen legt, kann Roland es nicht fassen

Köln - Philipp (22) spaziert samt einer mächtigen Portion Aufregung ins " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54), denn der Hesse hatte noch nie ein Date und will das jetzt endlich ändern. Als der Sternekoch ihm bei der Begrüßung auf den Zahn fühlt, staunt er nicht schlecht.

Roland Trettl (54) ist sichtlich verdutzt, als er erfährt, dass sein Gast bislang weder ein Date, noch einen Kuss hatte. © RTL+/Screenshot

Roland kann nämlich nicht nur kaum glauben, dass Philipp noch nie ein Date hatte, sondern staunt insbesondere über die Offenbarung seines Gastes, dass dieser bislang noch ungeküsst geblieben ist.

"Warum ist bis jetzt noch nichts gegangen?", will der neugierige Star-Koch wissen, woraufhin Philipp erklärt, dass er auf dem Dorf lebe und seine bisherigen Tinder-Bekanntschaften immer nur "das Eine" gewollt hätten. Und das sei eben nichts für den 22-Jährigen.

Mit seinem Blind-Date Lukas (24) scheint Roland jedoch ein glückliches Händchen bewiesen zu haben, denn die beiden Männer finden sich auf Anhieb sympathisch, wie ihr strahlendes Lächeln verrät.

Nur an einer Kleinigkeit stört sich Philipp ein wenig: "Das einzige, was ich nicht so prickelnd finde, ist, dass er sehr feminin ist", verrät er im Einzelinterview, sieht über diesen Aspekt aber getrost hinweg, denn das Date der beiden läuft einfach zu gut.