Als Philipp seine bisherige Erfahrung in Sachen Liebe offen legt, kann Roland es nicht fassen
Köln - Philipp (22) spaziert samt einer mächtigen Portion Aufregung ins "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54), denn der Hesse hatte noch nie ein Date und will das jetzt endlich ändern. Als der Sternekoch ihm bei der Begrüßung auf den Zahn fühlt, staunt er nicht schlecht.
Roland kann nämlich nicht nur kaum glauben, dass Philipp noch nie ein Date hatte, sondern staunt insbesondere über die Offenbarung seines Gastes, dass dieser bislang noch ungeküsst geblieben ist.
"Warum ist bis jetzt noch nichts gegangen?", will der neugierige Star-Koch wissen, woraufhin Philipp erklärt, dass er auf dem Dorf lebe und seine bisherigen Tinder-Bekanntschaften immer nur "das Eine" gewollt hätten. Und das sei eben nichts für den 22-Jährigen.
Mit seinem Blind-Date Lukas (24) scheint Roland jedoch ein glückliches Händchen bewiesen zu haben, denn die beiden Männer finden sich auf Anhieb sympathisch, wie ihr strahlendes Lächeln verrät.
Nur an einer Kleinigkeit stört sich Philipp ein wenig: "Das einzige, was ich nicht so prickelnd finde, ist, dass er sehr feminin ist", verrät er im Einzelinterview, sieht über diesen Aspekt aber getrost hinweg, denn das Date der beiden läuft einfach zu gut.
First Dates: Roland staunt, wie gut es zwischen seinen Gästen matcht
Nicht ein einziges Mal kommt das Gespräch zwischen dem Buchhalter und dem Friseur ins Stocken, als die beiden sich in der Fotobox sogar ein kleines bisschen näher kommen und den Körperkontakt zueinander suchen. "In der Fotobox war es schön, dass er den Arm um mich gelegt hat", schwärmt Lukas hinterher, während Philipp gar findet, der Moment zwischen den beiden habe sich "vertraut" angefühlt.
"Ich kann mich kaum erinnern, dass ich zwei Menschen an einem Tisch sitzen hatte, die sich so ähnlich sind, wie die zwei", staunt Roland, der seine Gäste immer wieder heimlich beobachtet und Lukas und Philipp letztlich nicht nur die Rechnung serviert, sondern auch ein rotes Liebes-Schloss reicht.
Tatsächlich entscheiden sich die beiden dann auch für ein zweites Date, tauschen nach ihrem Besuch bei "First Dates" Nummern aus und schreiben sich einige Wochen. Für eine Partnerschaft hat das aber nicht gereicht: Der Kontakt zwischen dem Bayer und dem Hessen reißt nach einiger Zeit ab, wie am Ende der Sendung zu erfahren ist. Wie schade!
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot