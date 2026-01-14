Als Robert fragt, wie lange Josi schon Single ist, traut er seinen Ohren kaum: "Jetzt kommt der Schockmoment"

Köln - Josefin (35) aus Düsseldorf sucht bei " First Dates " ihren Traumprinzen, der ihr in ihrem bisherigen Leben noch nicht über den Weg geritten ist. Die Unternehmerin hat dabei konkrete Vorstellungen von ihrem Zukünftigen, der insbesondere eines sein soll: männlich! Robert (35) erfüllt ihre Voraussetzungen jedoch nicht.

Robert (35) ist auf Anhieb von seiner Date-Partnerin begeistert. © RTL+/Screenshot

Und das liegt insbesondere daran, dass der Tischler aus Mülheim an der Ruhr mit einer gehörigen Portion Nervosität im Restaurant von Roland Trettl (54) aufschlägt, was bei Josi leider keinen charmanten Eindruck hinterlässt.

Während die Business-Frau sich gewohnt locker und selbstbewusst gibt, wirkt Robert eher schüchtern, macht keinen Hehl aus seiner Aufregung und wie attraktiv er seine Date-Partnerin findet.

Nur bei einem Thema traut er seinen Ohren kaum! Denn als der 35-Jährige von der selbstständigen Personalvermittlerin wissen will, wie lange sie denn schon Single sei, entgegnet sie prompt: "Jetzt kommt der Schockmoment: Ich hatte noch nie eine Beziehung."

Robert wirkt sichtlich irritiert über diese Offenbarung: "Mit 35 Jahren noch nie richtige Beziehung gehabt zu haben, war für mich auch ein bisschen unglaublich", gesteht er, findet Josi dadurch aber nicht weniger interessant.