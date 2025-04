Als Roland Trettl den Namen ihres Date-Partners verrät, versteht sie nur Bahnhof: "Was ist das?"

Als Roland Trettl (53) den Namen "Attilio" erwähnt ... © Screenshot/RTL+

"Attilio", sagt Roland Trettl (53) zu der First-Dates-Teilnehmerin am Empfangstresen. Doch Valentina versteht nur Bahnhof und fragt völlig ratlos: "Was ist das?" Als der Restaurant-Chef der 26-Jährigen verrät, dass dies der Name ihres Date-Partners ist, bricht sie in schallendes Gelächter aus.

"Das ist aber kein italienischer Name, oder? Den habe ich noch nie gehört", ist die Wahl-Kölnerin noch immer verwirrt. Nur wenige Augenblicke später kommt besagter Attilio (31) um die Ecke und bestätigt, dass er ein waschechter Italiener ist.

Gut gelaunt und gentlemanlike überreicht er seinem Gegenüber einen großen Strauß Blumen. "Sehr sympathischer Mann", ist Valentina direkt von ihrem Date und dem Mitbringsel begeistert.

Auch der Sportliebhaber schwärmt: "Sie hat auf jeden Fall eine gute Figur und es hat mich gefreut, dass sie auch aus Sizilien ist."