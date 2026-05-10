"First Dates": Dieses kuriose Päckchen sorgt für jede Menge Gelächter

Köln - Kjon (22) bringt bei " First Dates " mit einem kuriosen Überraschungsgeschenk direkt ordentlich Stimmung ins Blind Date.

Kjon (22) weiß zu Beginn selbst nicht, was sich in dem Päckchen verbirgt. © Screenshot RTL+

Der 22-Jährige ist mit zwei Freunden nach Köln gekommen, die ihm für sein Rendezvous ein "kleines Geschenk" mitgegeben haben. Dabei handelt es sich um eine weiße kleine Schachtel mit schwarzem Geschenkband.

"Ich bin sehr unsicher, weil ich keine Ahnung habe, was darin ist und es könnte gleich sehr lustig werden, es könnte gleich aber auch sehr peinlich für mich sein", erzählt er nervös.

Als er dann auf Runa (18) trifft, steigt die Aufregung noch weiter. An der Bar übergibt er ihr das Paket und versucht, seine Verlegenheit mit Lachen zu überspielen.

Dass er selbst keine Ahnung hat, was drin ist, behält Kjon dabei für sich. Runa öffnet gerührt das Päckchen und ist kurz irritiert.

"Was ist das denn? Sind das Socken?", sagt sie aufgeregt. Und tatsächlich: personalisierte Socken mit peinlichen Fotos von Kjon – einmal im Cheerleader-Outfit und einmal im Anzug.