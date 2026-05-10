"First Dates": Dieses kuriose Päckchen sorgt für jede Menge Gelächter
Köln - Kjon (22) bringt bei "First Dates" mit einem kuriosen Überraschungsgeschenk direkt ordentlich Stimmung ins Blind Date.
Der 22-Jährige ist mit zwei Freunden nach Köln gekommen, die ihm für sein Rendezvous ein "kleines Geschenk" mitgegeben haben. Dabei handelt es sich um eine weiße kleine Schachtel mit schwarzem Geschenkband.
"Ich bin sehr unsicher, weil ich keine Ahnung habe, was darin ist und es könnte gleich sehr lustig werden, es könnte gleich aber auch sehr peinlich für mich sein", erzählt er nervös.
Als er dann auf Runa (18) trifft, steigt die Aufregung noch weiter. An der Bar übergibt er ihr das Paket und versucht, seine Verlegenheit mit Lachen zu überspielen.
Dass er selbst keine Ahnung hat, was drin ist, behält Kjon dabei für sich. Runa öffnet gerührt das Päckchen und ist kurz irritiert.
"Was ist das denn? Sind das Socken?", sagt sie aufgeregt. Und tatsächlich: personalisierte Socken mit peinlichen Fotos von Kjon – einmal im Cheerleader-Outfit und einmal im Anzug.
"First Dates": Socken-Streich kommt überraschend gut an
Runa nimmt die Aktion gelassen und kann sich vor Lachen kaum halten. "Das ist eigentlich schon ziemlich mein Humor. Das hat wirklich die Stimmung gelockert", sagt sie später im Interview.
Auch der Kellner findet die Aktion "mega". Kjon ist allerdings auf Rache aus: "Ok Jungs. Das mit den Socken war ein guter Streich, aber wenn einer von euch beiden da mitmacht, dann lasse ich mir auf jeden Fall auch was einfallen."
Im Laufe des Dates hält sich die gute Stimmung, doch so ganz will der Funke am Ende nicht überspringen. Laut Kjon liegen die beiden einfach zu weit auseinander, was Zukunftsvorstellungen angeht.
Runa hätte einem zweiten Treffen zwar eine Chance gegeben, war sich aber ebenfalls "unsicher".
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Montag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+