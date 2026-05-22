Dresdner Krankenschwester bei "First Dates Hotel": "Würde es sofort wieder machen"

Dresden/Mallorca - Seit einigen Wochen laufen bei VOX wieder neue Folgen "First Dates Hotel", in der Singles unter der mallorquinischen Sonne die große Liebe suchen. In Folge 6 trifft Dresdnerin Lisa (30) auf ihr Blinddate. Wie Ihre erste TV-Erfahrung lief und was sie von Gastgeber Roland Trettl (54) hält, hat sie TAG24 verraten.

Lisa (30) sucht bei "First Dates Hotel" den Partner fürs Leben. © RTL

Frisch getrennt bewarb sich die "Forever 29"-Jährige im Januar 2025 für das beliebte Datingformat - nur rund vier Wochen später kam der Anruf und schließlich die Zusage. "Was soll schon passieren?", dachte sie sich und flog nach Mallorca zu den Dreharbeiten.

Im legendären Hotel angekommen, traf Lisa als Erstes auf Gastgeber Roland Trettl (54), der sie mit einem breiten Lächeln in Empfang nahm. Seine sympathische Ausstrahlung habe der Blondine sofort die Angst genommen. "Er ist ja auch ein attraktiver Mann, muss man sagen", ergänzt Lisa lachend.

Herausfordernd seien allen voran die Kameras gewesen, die im gesamten Hotelgelände sichtbar und unsichtbar aufgestellt waren. "Die ersten zehn Minuten waren krass", so die Dresdnerin. Die Atmosphäre, das nette TV-Team und auch ein bisschen Alkohol haben laut Lisa aber schnell für Ablenkung gesorgt.

"Ich würde es sofort wieder machen", schwärmt die gebürtig aus Bischofswerda stammende Sächsin von ihrer ersten Erfahrung im TV.