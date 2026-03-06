Als Fenna mit diesem T-Shirt ins Restaurant spaziert, bricht nicht nur Roland in Gelächter aus: "Großartig"

Köln - Fenna (25) sucht bei " First Dates " einen potenziellen neuen Partner, bevor die Servicekraft aber auf Date-Partner Lucas (26) trifft, hinterlässt sie zunächst einen bleibenden Eindruck bei Roland Trettl (54) und seinem Team.

Fenna (25) hat sich für ihr Date für ein Shirt mit besonderer Aufschrift entschieden. © RTL+/Screenshot

Die Hamburgerin spaziert nämlich mit einem T-Shirt in das Kölner Kuppel-Restaurant, dessen Aufschrift nicht nur den Sternekoch prompt zum Lachen bringt, sondern ebenso den anwesenden Kellner, Barkeeper Nic Shanker (44), sowie sicher auch den ein oder anderen Zuschauer.

"MILF", steht dort groß geschrieben auf dem Shirt, was in diesem Fall jedoch nicht für die wohl allgemein bekannte Bezeichnung "Mother I Like To F*ck", sondern in dem Fall für "Man I Love Frogs" ("Mann, ich liebe Frösche") steht.

"Das ist großartig!", zeigt sich Roland von der humorvollen Kleiderwahl seines Gastes begeistert, ehe er Fenna schließlich an die Bar bittet.

Dort wartet sie ziemlich aufgeregt auf ihren Date-Partner, der beim Anblick der 25-Jährigen glatt in regelrechte Jubelstürme verfällt. "Wow, das wird mein Date? Ja, leck mich mal, das ist wirklich Bombe", entfährt es dem breit lächelnden Kundenbetreuer, als er Fenna sieht.

So ist es kein Wunder, dass Lucas sich mächtig anstrengt und versucht, einen möglichst positiven Eindruck bei seiner Date-Partnerin zu hinterlassen. Mit einer Sache schießt der Obershagener allerdings übers Ziel hinaus - und merkt es nicht.