Als Fenna mit diesem T-Shirt ins Restaurant spaziert, bricht nicht nur Roland in Gelächter aus: "Großartig"
Köln - Fenna (25) sucht bei "First Dates" einen potenziellen neuen Partner, bevor die Servicekraft aber auf Date-Partner Lucas (26) trifft, hinterlässt sie zunächst einen bleibenden Eindruck bei Roland Trettl (54) und seinem Team.
Die Hamburgerin spaziert nämlich mit einem T-Shirt in das Kölner Kuppel-Restaurant, dessen Aufschrift nicht nur den Sternekoch prompt zum Lachen bringt, sondern ebenso den anwesenden Kellner, Barkeeper Nic Shanker (44), sowie sicher auch den ein oder anderen Zuschauer.
"MILF", steht dort groß geschrieben auf dem Shirt, was in diesem Fall jedoch nicht für die wohl allgemein bekannte Bezeichnung "Mother I Like To F*ck", sondern in dem Fall für "Man I Love Frogs" ("Mann, ich liebe Frösche") steht.
"Das ist großartig!", zeigt sich Roland von der humorvollen Kleiderwahl seines Gastes begeistert, ehe er Fenna schließlich an die Bar bittet.
Dort wartet sie ziemlich aufgeregt auf ihren Date-Partner, der beim Anblick der 25-Jährigen glatt in regelrechte Jubelstürme verfällt. "Wow, das wird mein Date? Ja, leck mich mal, das ist wirklich Bombe", entfährt es dem breit lächelnden Kundenbetreuer, als er Fenna sieht.
So ist es kein Wunder, dass Lucas sich mächtig anstrengt und versucht, einen möglichst positiven Eindruck bei seiner Date-Partnerin zu hinterlassen. Mit einer Sache schießt der Obershagener allerdings übers Ziel hinaus - und merkt es nicht.
First Dates: Lucas fällt Fenna immer wieder ins Wort
Laut Fenna redet er nämlich genauso gern und viel wie die Hamburgerin selbst, was dazu führt, dass er sie immer wieder unterbricht. "Ich hab noch nie jemanden getroffen, der auch so viel redet und der mir dann auch genau so oft ins Wort fällt wie ich ihm", erklärt sie daher recht ernüchtert.
Insgesamt findet die Norddeutsche das Date mit dem Handyverkäufer zwar "sehr lustig", wie sie schließlich resümiert, "romantisches Potenzial", sieht sie bei den beiden aber nicht und schlägt ein Wiedersehen daher aus.
Lucas, der auf ein zweites Date gehofft hatte, gibt sich nach dem Korb betont lässig. "Vollkommen in Ordnung, nehm ich so hin", erklärt er - ein Fünkchen Enttäuschung lässt sich in seinem Blick allerdings schon ausmachen.
Die neue Folge von "First Dates" seht Ihr am Donnerstag um 18 Uhr bei VOX oder schon vorab im Stream bei RTL+. Die Sendung läuft täglich zwischen Montag und Freitag.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot