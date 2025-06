First Dates: Als Marc seinen Nebenjob verrät, ist es bei Sarina schon vorbei - "Viele Frauen"

Köln - Marc ist zwar schüchtern, führt jedoch ein ziemlich aktives Leben. Zusätzlich zu seiner Haupttätigkeit als Bankkaufmann hat der 29-Jährige auch einen anstrengenden Nebenjob. Als er das bei " First Dates " seiner Date-Partnerin erzählt, ist die wenig begeistert ...

Immerhin punktet Marc, als er seiner Date-Partnerin am Tisch den Stuhl zurechtrückt: "Das war sehr gentlemanlike."

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Ah ja, okay", zeigt sich Sarina davon wenig begeistert. "Sein Lebensstil passt mir nicht. Er arbeitet im Club und das gefällt mir nicht. Viele Frauen ...", erklärt die selbstständige Gastronomin ihre Abneigung.

Doch es gibt einen kleinen Haken: Der Bartträger ist nicht nur viel unterwegs, sondern hat auch einen fordernden Nebenjob. "Ich arbeite am Wochenende als Barkeeper", stellt er sich bei der 24-Jährigen vor.

Marc beschreibt sich als humorvollen, hilfsbereiten und liebevollen Menschen - eigentlich genau das, was Sarina (24) sucht.

Die junge Mutter gesteht, dass sie kein zweites Date möchte. © Screenshot/RTL+

Am Essenstisch finden die beiden erste Gemeinsamkeiten. Während der Freiburger sich Kinder in Zukunft vorstellen kann, ist Sarina bereits Mutter eines zweijährigen Sohnes. "Ich finde es nicht schlimm, dass sie schon ein Kind hat, denn ich bin ein Familienmensch", so Marc.

Als es schließlich um die Herkunft geht, kommen beide auf Marcs karge Haarpracht zu sprechen. Der 29-Jährige hat sich aus ästhetischen Gründen für eine Glatze entschieden, was bei seinem Gegenüber jedoch gut ankommt: "Du hast eine schöne Kopfform."

Weniger Berührungspunkte gibt es im Bereich Social Media. Während die junge Mutter regelmäßig Live-Matches auf TikTok nachgeht, hält sich der Sportfreak weitestgehend aus sozialen Plattformen heraus.

Obwohl das Date den gesamten Abend über gut verläuft, entscheidet sich Sarina gegen ein zweites Wiedersehen. Marcs Nebenjob habe sie einfach zu sehr "gestört".

