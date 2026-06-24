"First Dates": Diese zwei sind sich fast zu ähnlich für ein Zufallsdate
Köln - Bei "First Dates" treffen Sonja (41) und Marius (36) aufeinander und schnell wird klar: Hier sitzen sich schon fast zwei Doppelgänger gegenüber. Die beiden gleichen sich in so vielen Punkten, dass selbst Roland Trettl (54) kurz ins Staunen kommt.
In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge fällt schon beim ersten Gespräch sofort auf: Beide sind Brillenträger, haben Kinder und bestellen am Ende tatsächlich auch noch das gleiche Gericht. "Irgendwie seid ihr euch in vielen Dingen ähnlich", bemerkt Roland.
Marius ist selbst überrascht und findet die gemeinsame Essenswahl "sehr erstaunlich". Im Nachhinein sagt er, er habe zuvor schon viele Parallelen entdeckt und sei dann richtig verblüfft gewesen, "wie gleich man auch sein kann".
Und es geht direkt weiter mit den Zufällen: Marius hat einen Jack Russell Terrier - und auch Sonja hatte als Kind genau dieselbe Hunderasse.
"Witzig, oder? Wieder eine Wellenlänge", sagt Sonja lachend. Für die 41-Jährige passt es ohne Frage.
"First Dates": So schnell knistert es zwischen Sonja und Marius
Die Vertrautheit ist offenbar schon ziemlich schnell groß. In der Fotobox wird es dann noch enger: Die beiden rücken zusammen und schießen ein gemeinsames Foto.
"Auf der Couch hat sich das gut angefühlt, sie in den Arm zu nehmen und die Nähe zu spüren", sagt Markus im Nachhinein.
Auch Sonja ist von ihrem Gegenüber völlig begeistert: "Wir sind sofort auf einer Wellenlänge gewesen. Wir haben die ganze Zeit durchgesprochen, also die Zeit ist wirklich verflogen", erzählt sie gegen Ende des Dates mit einem Funkeln in den Augen.
Lange überlegen müssen beide also nicht: Ein zweites Date wird es auf jeden Fall geben. Und das schneller als gedacht: Statt sich einfach nur zu verabschieden, ziehen Sonja und Marius direkt im Anschluss noch gemeinsam durch Köln.
Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Mittwoch, um 18 Uhr, bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+