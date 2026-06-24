24.06.2026 13:10 "First Dates": Diese zwei sind sich fast zu ähnlich für ein Zufallsdate

Bei "First Dates" treffen Sonja und Marius aufeinander. Schnell wird klar: Die beiden sind sich in so vielen Dingen ähnlich, dass selbst Roland Trettl staunt.

Von Alina Eultgem

Köln - Bei "First Dates" treffen Sonja (41) und Marius (36) aufeinander und schnell wird klar: Hier sitzen sich schon fast zwei Doppelgänger gegenüber. Die beiden gleichen sich in so vielen Punkten, dass selbst Roland Trettl (54) kurz ins Staunen kommt.

Sonja (41) und Marius (36) sind wie füreinander gemacht. © Screenshot RTL+ In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge fällt schon beim ersten Gespräch sofort auf: Beide sind Brillenträger, haben Kinder und bestellen am Ende tatsächlich auch noch das gleiche Gericht. "Irgendwie seid ihr euch in vielen Dingen ähnlich", bemerkt Roland. Marius ist selbst überrascht und findet die gemeinsame Essenswahl "sehr erstaunlich". Im Nachhinein sagt er, er habe zuvor schon viele Parallelen entdeckt und sei dann richtig verblüfft gewesen, "wie gleich man auch sein kann". Und es geht direkt weiter mit den Zufällen: Marius hat einen Jack Russell Terrier - und auch Sonja hatte als Kind genau dieselbe Hunderasse. First Dates - Ein Tisch für zwei "First Dates": Dieses Outfit sorgt bei Ellis für einen Dämpfer "Witzig, oder? Wieder eine Wellenlänge", sagt Sonja lachend. Für die 41-Jährige passt es ohne Frage.