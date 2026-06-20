"First Dates": Wegen dieser Date-Idee ist Jamie völlig sprachlos
Köln - Für Jamie (33) aus Berlin ist es bereits der zweite Anlauf bei "First Dates". Ausgerechnet beim Gespräch über das perfekte erste Treffen zeigen sich zwischen ihm und Marina (28) große Unterschiede.
Jamie steht auf Männer und Frauen und hatte bei seinem ersten TV-Date einem Mann eine Absage erteilt. Nun wartet mit Marina (28), ebenfalls aus Berlin, eine neue Chance auf die große Liebe.
Die ersten Gespräche laufen locker. Beide freuen sich, dass sie aus derselben Stadt kommen, verstehen sich auf Anhieb gut und entdecken sogar ein gemeinsames Hobby: Sie gehen beide leidenschaftlich gerne schwimmen.
Doch als sie über das perfekte erste Date sprechen, gehen die Vorstellungen weit auseinander. "Meiner Meinung nach, ist das erste perfekte Date Tischtennis spielen", erklärt Marina. Dort müsse man nicht ständig reden und könne sich "natürlich" kennenlernen.
Jamie kann mit der Idee überhaupt nichts anfangen. "Da würde ich lieber mit dir mein erstes Date im Fahrstuhl haben", kontert er trocken. Bei Marina sorgt der Spruch sichtbar für Ernüchterung.
Marina geht bei Körperkontakt lieber auf Abstand
Beim späteren Besuch in der Fotobox wird es dann erneut etwas unangenehm. Marina fühlt sich dort "unwohl" und wirkt ein bisschen steif, "weil ich einfach nicht so gerne anfasse".
Gerade bei neuen Menschen falle ihr körperliche Nähe schwer, weshalb auch Jamies Umarmung für das gemeinsame Foto nur mäßig gut ankommt.
Jamie nimmt davon allerdings kaum etwas wahr. Stattdessen gefällt ihm Marinas selbstbewusste Art. "Die war sehr feurig, das passt ja auch zu ihrem Haar", schwärmt der 33-Jährige.
Zum Abschluss übernimmt Marina dann sogar die Rechnung, weil ihr das Treffen grundsätzlich gefallen hat. Für ein Wiedersehen reicht es aus ihrer Sicht trotzdem nicht – die "Chemie" sei einfach nicht rübergekommen.
Jamie hingegen hätte sich über ein zweites Date gefreut.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Freitag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+