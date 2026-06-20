"First Dates": Wegen dieser Date-Idee ist Jamie völlig sprachlos

Köln - Für Jamie (33) aus Berlin ist es bereits der zweite Anlauf bei " First Dates ". Ausgerechnet beim Gespräch über das perfekte erste Treffen zeigen sich zwischen ihm und Marina (28) große Unterschiede.

Jamie (33) kann Marinas Vorstellung vom perfekten ersten Date kaum glauben. © Screenshot RTL+

Jamie steht auf Männer und Frauen und hatte bei seinem ersten TV-Date einem Mann eine Absage erteilt. Nun wartet mit Marina (28), ebenfalls aus Berlin, eine neue Chance auf die große Liebe.

Die ersten Gespräche laufen locker. Beide freuen sich, dass sie aus derselben Stadt kommen, verstehen sich auf Anhieb gut und entdecken sogar ein gemeinsames Hobby: Sie gehen beide leidenschaftlich gerne schwimmen.

Doch als sie über das perfekte erste Date sprechen, gehen die Vorstellungen weit auseinander. "Meiner Meinung nach, ist das erste perfekte Date Tischtennis spielen", erklärt Marina. Dort müsse man nicht ständig reden und könne sich "natürlich" kennenlernen.

Jamie kann mit der Idee überhaupt nichts anfangen. "Da würde ich lieber mit dir mein erstes Date im Fahrstuhl haben", kontert er trocken. Bei Marina sorgt der Spruch sichtbar für Ernüchterung.