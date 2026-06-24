"First Dates": Dieses Outfit sorgt bei Ellis für einen Dämpfer

Köln - Ellis (33) hat sich für ihr Date im " First-Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) besonders schick gemacht. Von ihrem Gegenüber kann sie das allerdings nicht behaupten.

Ellis (33) ist zunächst wenig begeistert, als sie ihr Date zum ersten Mal sieht. Sie selbst hat sich für den Abend deutlich schicker gemacht. © Screenshot RTL+

Die 33-Jährige hatte schon lange kein Date mehr und habe sich deshalb besonders viel Mühe mit ihrem Aussehen gegeben, wie sie Roland gleich nach Betreten des Restaurants erzählt.

Der findet ebenfalls, dass sie "schön" ausschaut und fühlt sich geschmeichelt, als Ellis ihm offenbart, dass sie auf einen jüngeren Roland hofft.

"Wenn er wäre wie du, nur ein bisschen höflich, ein bisschen witzig, charmant, selbstbewusst und offen und ehrlich", gibt sie dem Sternekoch zu verstehen. Abgesehen davon sei ihr das Aussehen "egal".

Doch diese Haltung wackelt schnell, als Sebastian (35) das Restaurant betritt. Der Familienvater aus Hessen hat sich für einen entspannten Look in Sweatjacke entschieden.

Ganz zum Missfallen von Ellis: "Mein erster Gedanke, als ich ihn gesehen habe, war: Warum hat der sich nicht auch hübsch gemacht? [...] Anderseits ist er wie er ist, und das ist auch gut so".