"First Dates": Dieses Outfit sorgt bei Ellis für einen Dämpfer
Köln - Ellis (33) hat sich für ihr Date im "First-Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) besonders schick gemacht. Von ihrem Gegenüber kann sie das allerdings nicht behaupten.
Die 33-Jährige hatte schon lange kein Date mehr und habe sich deshalb besonders viel Mühe mit ihrem Aussehen gegeben, wie sie Roland gleich nach Betreten des Restaurants erzählt.
Der findet ebenfalls, dass sie "schön" ausschaut und fühlt sich geschmeichelt, als Ellis ihm offenbart, dass sie auf einen jüngeren Roland hofft.
"Wenn er wäre wie du, nur ein bisschen höflich, ein bisschen witzig, charmant, selbstbewusst und offen und ehrlich", gibt sie dem Sternekoch zu verstehen. Abgesehen davon sei ihr das Aussehen "egal".
Doch diese Haltung wackelt schnell, als Sebastian (35) das Restaurant betritt. Der Familienvater aus Hessen hat sich für einen entspannten Look in Sweatjacke entschieden.
Ganz zum Missfallen von Ellis: "Mein erster Gedanke, als ich ihn gesehen habe, war: Warum hat der sich nicht auch hübsch gemacht? [...] Anderseits ist er wie er ist, und das ist auch gut so".
"First Dates": Sebastian ist bei Ellis Anblick "sprachlos"
Sebastians ersten Eindruck von Ellis kommentiert er kurz und knapp mit einem "Wow". Während er beim Anblick von Ellis kurz "sprachlos" ist, ahnt er nichts von ihrer leisen Enttäuschung.
Die verfliegt aber auch wieder schnell, als die beiden beginnen, sich zu unterhalten. Der 35-Jährige aus Hessen ist offenbar handwerklich begabt, was der dreifachen Mutter imponiert.
Zudem sorgt ein gemeinsames Hobby sofort für Gesprächsstoff: Beide gehen gerne Stand-Up-Paddeln. Sogar das First-Dates-Team bemerkt, dass zwischen ihnen "Sympathien" entstehen.
Besonders gut gefällt Ellis, dass Sebastian ein "Familienmensch" zu sein scheint. Auch die räumliche Nähe der beiden spricht für ein Wiedersehen.
Für Sebastian steht dieses ohnehin fest - er ist längst überzeugt. Und auch Ellis sagt am Ende Ja zu einem zweiten Date.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+