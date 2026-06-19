"Ich dachte erst, sie ist blind": Katis "First Dates"-Look lässt Thomas kurz stutzen
Köln - Frührentnerin Kati (41) aus Bayern sorgt mit ihrem Outfit bei "First Dates" für einige verwunderte Blicke.
Die 41-Jährige trägt eine schwarze Augenklappe, die an einen Piraten erinnert. Damit lässt sie auch Gastgeber Roland Trettl (54) zunächst sichtlich verdutzt zurück.
Doch der Grund ist überraschend unspektakulär: Die Augenklappe hat nämlich keinen medizinischen Hintergrund. Stattdessen sei sie "ein bisschen wackelig" auf den Beinen und könne dank der Augenklappe besser geradeaus schauen.
Auch ihr Date Thomas (45) ist beim ersten Blick kurz überrascht. "Kurze Irritation, wo sie reinkam. Ich dachte erst, sie ist blind", sagt er ehrlich.
Abschrecken lässt ihn der ungewöhnliche Look aber nicht. Ganz im Gegenteil: Die blonde Frührentnerin entspricht seinem Typ.
"Schlanke Frau, nicht mollig. Also alles, wo ich wirklich Daumen hoch machen kann", stellt er klar.
Romantische Stimmung kippt kurz beim Thema Rechnung
Kaum sitzen die beiden am Tisch, kommt Thomas schnell auf sehr persönliche Themen zu sprechen und erzählt von seiner Lebensgeschichte. "Mein Vater ist 2013 an Lungenkrebs gestorben, und meine Mutter sitzt im Rollstuhl seit 2001", berichtet er.
Kati zeigt sich davon sichtlich berührt und verständnisvoll. Sie habe selbst einen ähnlichen Fall in der Familie und spricht von einem "gewissen Ehrgefühl", das sie für ihn empfinde.
Trotz der emotionalen Gespräche sorgt das Thema Rechnung später kurz für Irritation. "Wir können auch erst mal teilen und beim nächsten Mal dann …", schlägt Thomas vor.
Für Kati sendet er damit allerdings die falschen Signale. Sie hätte sich gewünscht, dass er hier klar die Initiative übernimmt.
Am Ende zieht Thomas ein positives Fazit und hätte Kati gerne wieder gesehen. Sie entscheidet sich jedoch gegen ein zweites Date.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Freitag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+