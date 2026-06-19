"Ich dachte erst, sie ist blind": Katis "First Dates"-Look lässt Thomas kurz stutzen

1.168 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Frührentnerin Kati (41) aus Bayern sorgt mit ihrem Outfit bei "First Dates" für einige verwunderte Blicke.

Von Alina Eultgem

Köln - Frührentnerin Kati (41) aus Bayern sorgt mit ihrem Outfit bei "First Dates" für einige verwunderte Blicke.

Thomas (45) braucht beim ersten Anblick von Kati kurz einen Moment.
Thomas (45) braucht beim ersten Anblick von Kati kurz einen Moment.  © Screenshot RTL+

Die 41-Jährige trägt eine schwarze Augenklappe, die an einen Piraten erinnert. Damit lässt sie auch Gastgeber Roland Trettl (54) zunächst sichtlich verdutzt zurück.

Doch der Grund ist überraschend unspektakulär: Die Augenklappe hat nämlich keinen medizinischen Hintergrund. Stattdessen sei sie "ein bisschen wackelig" auf den Beinen und könne dank der Augenklappe besser geradeaus schauen.

Auch ihr Date Thomas (45) ist beim ersten Blick kurz überrascht. "Kurze Irritation, wo sie reinkam. Ich dachte erst, sie ist blind", sagt er ehrlich.

First Dates: First-Dates-Desaster: Zwischen Sascha und Denise knallt es gleich mehrfach
First Dates - Ein Tisch für zwei First-Dates-Desaster: Zwischen Sascha und Denise knallt es gleich mehrfach

Abschrecken lässt ihn der ungewöhnliche Look aber nicht. Ganz im Gegenteil: Die blonde Frührentnerin entspricht seinem Typ.

"Schlanke Frau, nicht mollig. Also alles, wo ich wirklich Daumen hoch machen kann", stellt er klar.

Kati (41) sorgt mit ihrer schwarzen Augenklappe für einen ungewöhnlichen Auftritt bei "First Dates".
Kati (41) sorgt mit ihrer schwarzen Augenklappe für einen ungewöhnlichen Auftritt bei "First Dates".  © Screenshot RTL+

Romantische Stimmung kippt kurz beim Thema Rechnung

Beim Thema Rechnung herrscht zwischen Thomas und Kati kurz Unsicherheit.
Beim Thema Rechnung herrscht zwischen Thomas und Kati kurz Unsicherheit.  © Screenshot RTL+

Kaum sitzen die beiden am Tisch, kommt Thomas schnell auf sehr persönliche Themen zu sprechen und erzählt von seiner Lebensgeschichte. "Mein Vater ist 2013 an Lungenkrebs gestorben, und meine Mutter sitzt im Rollstuhl seit 2001", berichtet er.

Kati zeigt sich davon sichtlich berührt und verständnisvoll. Sie habe selbst einen ähnlichen Fall in der Familie und spricht von einem "gewissen Ehrgefühl", das sie für ihn empfinde.

Trotz der emotionalen Gespräche sorgt das Thema Rechnung später kurz für Irritation. "Wir können auch erst mal teilen und beim nächsten Mal dann …", schlägt Thomas vor.

First Dates: "Wie ein Berg": Diese Augenbrauen sorgen bei "First Dates" für Aufsehen
First Dates - Ein Tisch für zwei "Wie ein Berg": Diese Augenbrauen sorgen bei "First Dates" für Aufsehen

Für Kati sendet er damit allerdings die falschen Signale. Sie hätte sich gewünscht, dass er hier klar die Initiative übernimmt.

Am Ende zieht Thomas ein positives Fazit und hätte Kati gerne wieder gesehen. Sie entscheidet sich jedoch gegen ein zweites Date.

Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Freitag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.

Titelfoto: Screenshot RTL+

Mehr zum Thema First Dates - Ein Tisch für zwei: