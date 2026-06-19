"Ich dachte erst, sie ist blind": Katis "First Dates"-Look lässt Thomas kurz stutzen

Köln - Frührentnerin Kati (41) aus Bayern sorgt mit ihrem Outfit bei " First Dates " für einige verwunderte Blicke.

Thomas (45) braucht beim ersten Anblick von Kati kurz einen Moment. © Screenshot RTL+

Die 41-Jährige trägt eine schwarze Augenklappe, die an einen Piraten erinnert. Damit lässt sie auch Gastgeber Roland Trettl (54) zunächst sichtlich verdutzt zurück.

Doch der Grund ist überraschend unspektakulär: Die Augenklappe hat nämlich keinen medizinischen Hintergrund. Stattdessen sei sie "ein bisschen wackelig" auf den Beinen und könne dank der Augenklappe besser geradeaus schauen.

Auch ihr Date Thomas (45) ist beim ersten Blick kurz überrascht. "Kurze Irritation, wo sie reinkam. Ich dachte erst, sie ist blind", sagt er ehrlich.

Abschrecken lässt ihn der ungewöhnliche Look aber nicht. Ganz im Gegenteil: Die blonde Frührentnerin entspricht seinem Typ.

"Schlanke Frau, nicht mollig. Also alles, wo ich wirklich Daumen hoch machen kann", stellt er klar.