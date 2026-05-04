"First Dates": Als António erscheint, ist Gabriele alles andere als begeistert

Köln - Gabriele (61) erhofft sich bei " First Dates " einen Gentleman der "alten Schule". Stattdessen kracht es zwischen ihr und Date-Partner António (61).

Dieser Begrüßungsversuch von António (61) sorgt bei Gabriele (61) direkt für Unbehagen. © Screenshot RTL+

Für die 61-Jährige steht schnell fest: Das passt nicht. "Ich hab mir was anderes vorgestellt. So Gigolo-mäßig ist mir das rübergekommen", urteilt sie über den Privatier aus Kaiserslautern.

Als António sie nämlich zur Begrüßung versehentlich fast auf den Mund küsst, ist für sie eigentlich schon alles gesagt: "Um Gottes willen. Ich glaube, der wollte das - aber ich nicht."

Auch António ist nicht restlos überzeugt: "Nicht unbedingt mein Beute-Schema." Trotzdem wollen beide dem Date erstmal eine Chance geben.

Am Tisch wird es dann aber schnell unangenehm. Gabriele spricht offen aus, was sie über António denkt. Später erklärt sie den Kameras: "Ich weiß nicht wie ich mich ausdrücken soll … so arrogant irgendwie."

António bleibt hingegen gelassen: "Ich bin da entspannt, ich nehme ihr das nicht krumm." Doch auch beim Thema Kinder scheinen die beiden nicht übereinzukommen.