Als Andrea auf ihren Date-Partner trifft, scheint das Treffen schon gelaufen

Mallorca - Sonne, Meer und leckere Drinks - bei " First Dates Hotel " lernen sich Singles unter den besten Bedingungen kennen. Doch auch diese Dinge bleiben wirkungslos, wenn es zwischen den Date-Partnern einfach nicht funken will - so wie bei Andrea (34) und Michael (43).

Andrea (34) fand Michael (43) optisch nicht gut, hätte ihm aber eine zweite Chance gegeben. © RTL

Unter der strahlenden Sonne Mallorcas haben die beiden ihr erstes Blinddate. Als Andrea jedoch den bereits an der Bar wartenden Michael erblickt, weiß sie sofort: "Er war optisch nicht mein Typ."

Ganz im Gegensatz zu dem 43-Jährigen, der von der Erscheinung seiner Date-Partnerin hin und weg ist: "Der Anblick ist echt einmalig. Da habt ihr mir eine richtig gute Dame ausgesucht."

Dass die anfängliche Begeisterung im Laufe des Treffens verfliegen wird, ahnt der Hesse jetzt noch nicht. Schnell lässt die 34-Jährige ihr Gegenüber spüren, wie begrenzt ihr Interesse ist. Schon das Mitbringsel, ein selbst geschriebenes Buch, kann Andrea nicht überzeugen: "Das finde ich schon einfallslos."

Als die beiden am Tisch Platz nehmen und schließlich die Speisen serviert bekommen, kippt die Stimmung. "Essen ist bei mir ganz schwierig", mäkelt sie. Michaels Schwärmerei beginnt langsam zu bröckeln: "Fand ich bisschen anstrengend."