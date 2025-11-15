"First Dates": Jassin ist begeistert von Laura, doch dann folgt der Schock
Köln - Jassin (22) hat genaue Vorstellungen, wie sein Date aussehen muss, als er das "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) betritt.
Dem Auszubildenden zum Rechtsanwaltsfachangestellten sei "wahnsinnig wichtig", dass das Gesicht harmoniere. "Sie muss schöne Zähne haben", verrät der 22-Jährige, der jedoch kein Faible für Blond oder Braun habe.
Er sei auch eher der romantische Typ, wie er gesteht. "Es muss nicht immer in ein teures Restaurant gehen, sondern es darf auch gerne mal am Rhein, am Wasser oder am See sein. Bisschen Gitarre spielen, bisschen was essen, so ein kleines Picknick", macht er klar.
Neben seiner Ausbildung betreibt der 22-Jährige aus Hilden zudem noch ein Jetski-Vermietungsgeschäft. Doch dieses könnte zum Problem werden.
Zwar zeigt sich Jassin sofort begeistert von seinem auserwählten Date Laura (23), doch dann folgt an der Bar der Schock. Denn die Softwareentwicklerin, die nebenbei noch Wirtschaftsinformatik studiert, findet Wasser "ganz furchtbar".
"First Dates": Während des Dates taugt ein neues Problem auf
"Ich habe total Angst vor Wasser", gesteht die 23-Jährige. Daraufhin will Jassin den Grund wissen.
"Ich bin damals als kleines Kind, als ich noch nicht richtig schwimmen konnte, vom Kanu gefallen", gibt Laura preis.
Für den 22-Jährigen kein Hinderungsgrund, doch mit seinem Date hat er kein leichtes Spiel. "Weiß ich nicht, ich habe das ja schon versucht. Ganz ehrlich, das sehe ich gar nicht", so die duale Studentin, die sich sehr mit der Astrologie beschäftigt.
Und da taucht schon das nächste Problem auf: Denn während Jassin vom Sternzeichen her Stier ist, ist Laura Wassermann, was überhaupt nicht passt. "Es ist schlimm. Mein Ex-Freund ist Stier. Wirklich, Stier geht nicht. Das ist schwierig", meint die 23-Jährige.
Trotzdem verstehen sich die Beiden auf Anhieb gut, was auch Laura nicht verborgen geblieben ist. "Wir verstehen uns gut. Ich finde es richtig gut bislang", schwärmt Laura, weshalb sie sich gemeinsam mit dem 22-Jährigen für ein zweites Treffen entscheidet.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL+/Screenshot