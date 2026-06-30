"First Dates": Nach diesem skurrilen Flirt bricht Roland in Gelächter aus
Köln - Dieses "First Date" vergisst man so schnell nicht: Zwischen Olga (32) und Adam (32) knistert es vom ersten Moment an gewaltig. Doch während die Anziehung offensichtlich ist, kommen Zweifel an den Absichten des Berliners auf.
In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge sorgt das Kennenlernen der gebürtigen Russin und des Buchhalters nicht nur bei den beiden Singles selbst für Aufregung, sondern auch beim Team des VOX-Restaurants.
Der Grund dafür ist schnell gefunden: Zwischen den beiden fliegen von Anfang an die Flirt-Versuche hin und her. Tiefgründige Gespräche bleiben dagegen eher die Ausnahme.
Adam macht keinen Hehl daraus, dass ihm Olga optisch gefällt. Noch deutlicher wird der 32-Jährige anschließend im Interview: "Sex ist mir sehr wichtig. Sex macht Spaß und ist 90 Prozent der Beziehung", erklärt er offen.
Als schließlich das Essen serviert wird, stochert er nur lustlos auf seinem Teller herum. Roland wird auf die ungewohnte Situation aufmerksam und erkundigt sich, ob alles in Ordnung sei.
Dabei stellt sich heraus, dass Adam auf etwas anderes Hunger hat: Der zeigt nämlich stattdessen auf seine Begleitung und meint nur, Olga sei "sehr lecker". Roland kann sich ein Lachen nicht verkneifen.
"First Dates"-Team spricht von dem "abgefahrensten" Date überhaupt
Dass ihr Date keinen Hunger auf das Essen verspürt, nimmt Olga zunächst locker: "Er hat gar nicht gegessen, ich glaube, meine Energie hat ihn übersättigt", sagt sie lachend.
Offenbar nimmt sie seinen Kommentar aber nicht nur als Kompliment. "Ich weiß nicht, wie das gemeint war … Wenn er nur auf das Sexuelle will, dann ist er bei mir falsch", stellt sie später klar.
Dennoch sammelt Adam wenig später wieder Pluspunkte, als er selbstverständlich die Rechnung übernimmt. "Das ist auch mein Traummann, der für mich bezahlt. Ich bin positiv überrascht", freut sich die 32-Jährige.
Als Adam und Olga das Restaurant schließlich gemeinsam verlassen, kann sich Gastgeber Roland Trettl (54) nicht mehr halten und fängt laut an zu lachen. "Das war eins der abgefahrensten Dinger, die ich hier je gesehen habe. Es matcht, glaube ich – auf eine skurrile Art", fasst Kellner Nick das Date treffend zusammen.
Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag, um 18 Uhr, bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+