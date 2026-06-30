"First Dates": Nach diesem skurrilen Flirt bricht Roland in Gelächter aus

Köln - Dieses " First Date " vergisst man so schnell nicht: Zwischen Olga (32) und Adam (32) knistert es vom ersten Moment an gewaltig. Doch während die Anziehung offensichtlich ist, kommen Zweifel an den Absichten des Berliners auf.

Als Adam (32) offen zugibt, dass ihn seine Date-Partnerin mehr interessiert als das Essen, kann Roland (54) sich das Lachen nicht verkneifen. © RTL+ Screenshot

In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge sorgt das Kennenlernen der gebürtigen Russin und des Buchhalters nicht nur bei den beiden Singles selbst für Aufregung, sondern auch beim Team des VOX-Restaurants.

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Zwischen den beiden fliegen von Anfang an die Flirt-Versuche hin und her. Tiefgründige Gespräche bleiben dagegen eher die Ausnahme.

Adam macht keinen Hehl daraus, dass ihm Olga optisch gefällt. Noch deutlicher wird der 32-Jährige anschließend im Interview: "Sex ist mir sehr wichtig. Sex macht Spaß und ist 90 Prozent der Beziehung", erklärt er offen.

Als schließlich das Essen serviert wird, stochert er nur lustlos auf seinem Teller herum. Roland wird auf die ungewohnte Situation aufmerksam und erkundigt sich, ob alles in Ordnung sei.

Dabei stellt sich heraus, dass Adam auf etwas anderes Hunger hat: Der zeigt nämlich stattdessen auf seine Begleitung und meint nur, Olga sei "sehr lecker". Roland kann sich ein Lachen nicht verkneifen.