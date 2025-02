First Dates: Bunte Haare sind für Ramon ein No-Go, dann trifft er auf Gundula

Köln - Ramons Traumfrau sollte schlank sein und zumindest keine bunten Haare haben. Bei " First Dates " trifft er ausgerechnet auf die verrückte Gundula (37), deren Haarfarbe alles andere als "normal" ist!

Gundula (37) hat zwar bunte Haare, sei aber trotzdem Ramons Typ. © Screenshot/RTL+

"In dem Moment dachte ich mir so: 'Okay, [...] knallbunt.' Aber Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, und Charakter, wer zusammenbleibt", erzählt der 34-Jährige, als er sein Blinddate zum ersten Mal sieht.

Für Gundula dagegen, die auf braunhaarige, humorvolle und vor allem jüngere Typen steht, passt Ramon in ihre "Beschreibung". Trotz des auffälligen Make-ups und der etwas anderen Haarfarbe sei die 37-Jährige dennoch Ramons Typ.

An der Bar herrscht große Nervosität. So groß, dass beide sogar zittern. Gut, dass Gundula einen Schnaps aus ihrer Heimat Berlin mitgebracht hat. "Das hat uns auf jeden Fall geholfen", so der Medizinisch-technische Laboratoriumsassistent.

Am Tisch lässt die Aufregung allmählich nach. Doch die Stimmung könnte besser sein, denn Gundula findet heraus, dass Ramon genau wie sie nicht kochen kann.

"Das große Los gezogen, noch eine Koch-Niete. Dann bleibt die Küche ja doch wieder kalt oder es brennt alles an", ist die Berlinerin, die sich einen Mann mit Kochkünsten gewünscht hat, enttäuscht.