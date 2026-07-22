"First Dates": Tollpatschiger Single schmettert die VOX-Kugel kaputt

Köln - Eigentlich wollen Julian (34) und Lisa (31) bei "First Dates" nur eine schöne Erinnerung an ihr Kennenlernen festhalten. Statt eines gelungenen Fotos endet der Besuch in der Fotobox jedoch mit einem lauten Knall: Die rote VOX-Kugel geht zu Bruch.

Sekunden nach dem Missgeschick: Kellner Nick (44) kann sich nur an den Kopf fassen. © Screenshot RTL+

In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge wollen beide ein gemeinsames Foto machen. Während sie sich noch überlegen, welche Accessoires am besten passen, greift Julian nach mehreren Utensilien gleichzeitig. Dabei streift er versehentlich auch die rote VOX-Kugel.

Zunächst scheint nichts passiert zu sein. Doch nur einen Augenblick später rutscht die Kugel aus dem Regal, fällt zu Boden und zerschellt mit lautem Krachen in unzählige Einzelteile. Das Geräusch ist sogar bis zur Bar zu hören.

"Oh mein Gott", ruft Kellner Nick (44) und eilt ohne zu zögern zur Fotobox. Als er sieht, was passiert ist, kann er seinen Augen kaum trauen.

Während er den Schock erst einmal verdauen muss, reagieren Lisa und Julian deutlich entspannter. Sie brechen beide in Gelächter aus und nehmen das Missgeschick mit einer großen Portion Humor.

Die peinliche Panne wird kurzerhand zum Running Gag ihres Dates. "War sehr lustig. Ich glaube, ich habe sehr viel gelacht", sagt Lisa rückblickend.