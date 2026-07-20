Liebeserklärung an den Kellner? "First Dates"-Single sorgt für witzigen Moment
Köln - Mit einer vermeintlichen Liebeserklärung bringt Wolfgang (81) Kellner Nick (44) bei "First Dates" völlig aus dem Konzept.
In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge geht es für den 81-Jährigen direkt an die Bar. Dort möchte er bei Kellner Nick einen alkoholfreien Cocktail bestellen. Sein Wunsch: der Drink "P.S. Ich liebe dich".
Allerdings spricht Wolfgang den Namen so entschlossen aus, dass Nick zunächst glaubt, die Liebeserklärung gelte ihm. Der Barmann ist kurz sprachlos, merkt dann aber schnell, dass sein Gast lediglich den Cocktail meint. "Ach so, okay. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen schnell bei uns", witzelt Nick lachend.
Auch Wolfgang nimmt das Missverständnis mit Humor. Wenig später trifft er auf seine Verabredung Sonja (73), die ebenfalls aus Berlin kommt.
Der Rentner ist sofort angetan. "Optisch hat mir das Hereinkommen, das Lächeln und ihr Gesicht gefallen", schwärmt er.
Doch da ahnt Wolfgang noch nicht, dass seine schlimmsten Befürchtungen für den Abend wahr werden.
"First Dates": Diese Frage wollte Wolfgang am liebsten vermeiden
Das Date verläuft zunächst vielversprechend. Beide unterhalten sich offen über ihr Leben und stellen fest, dass sie einige Ansichten teilen. Umso größer ist Wolfgangs Hoffnung, dass daraus mehr werden könnte.
Doch dann spricht Sonja das Alter ihres Gegenübers an - und genau davor hatte der 81-Jährige Angst. Für die Berlinerin sind acht Jahre Altersunterschied einfach zu viel. "Da passt es dann nicht mehr ganz für mich", erklärt sie ehrlich.
"Ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass sie mich nach dem Alter fragt", gesteht Wolfgang später. Er habe das Gefühl, dass Sonja ihn eher als guten Kumpel sehe. "Mehr scheint eher nicht drin zu sein", sagt er enttäuscht.
Mit dieser Einschätzung liegt er richtig: Am Ende entscheidet sich Sonja gegen ein zweites Date. Trotzdem wollen die beiden freundschaftlich in Kontakt bleiben.
Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+