Liebeserklärung an den Kellner? "First Dates"-Single sorgt für witzigen Moment

Köln - Mit einer vermeintlichen Liebeserklärung bringt Wolfgang (81) Kellner Nick (44) bei " First Dates " völlig aus dem Konzept.

Kellner Nick (44) ist verwirrt, als Wolfgang ihm "Ich liebe dich" sagt, damit aber eigentlich den Drink meint. © Screenshot RTL+

In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge geht es für den 81-Jährigen direkt an die Bar. Dort möchte er bei Kellner Nick einen alkoholfreien Cocktail bestellen. Sein Wunsch: der Drink "P.S. Ich liebe dich".

Allerdings spricht Wolfgang den Namen so entschlossen aus, dass Nick zunächst glaubt, die Liebeserklärung gelte ihm. Der Barmann ist kurz sprachlos, merkt dann aber schnell, dass sein Gast lediglich den Cocktail meint. "Ach so, okay. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen schnell bei uns", witzelt Nick lachend.

Auch Wolfgang nimmt das Missverständnis mit Humor. Wenig später trifft er auf seine Verabredung Sonja (73), die ebenfalls aus Berlin kommt.

Der Rentner ist sofort angetan. "Optisch hat mir das Hereinkommen, das Lächeln und ihr Gesicht gefallen", schwärmt er.

Doch da ahnt Wolfgang noch nicht, dass seine schlimmsten Befürchtungen für den Abend wahr werden.