"First Dates": Thoren hält sich für den Hauptgewinn, doch Luisa sieht das ganz anders

Köln - Bei " First Dates " treffen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Geschäftsmann Thoren (31) sucht nicht nur die große Liebe, sondern am liebsten gleich eine Frau, die ihn bei seinem Business unterstützt. Altenpflegerin Luisa (23) hat davon allerdings schnell genug.

Geschäftsmann Thoren (31) und Altenpflegerin Luisa (23) könnten unterschiedlicher kaum sein. Bei "First Dates" funkt es zwischen den beiden nicht. © Screenshot RTL+

In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge macht Thoren schon vor dem eigentlichen Kennenlernen klar, wohin die Reise für ihn gehen soll. Der 31-Jährige ist extrem geschäftsorientiert und hat sich sogar ein ganz besonderes Lebensziel gesetzt: Irgendwann möchte er einmal Lamborghini fahren.

Entsprechend wünscht er sich auch eine Partnerin, die zu seinem Lebensstil passt und ihn beruflich unterstützt. Als Luisa das Restaurant betritt, ist der 31-Jährige sofort begeistert - aber weniger von ihr als von ihrer Louis-Vuitton-Handtasche.

Bei Luisa kommt seine selbstbewusste Art jedoch alles andere als gut an. Ihr erstes Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: "So lala. Er ist so ein bisschen sehr oberflächlich."

Als am Ende die Rechnung auf den Tisch kommt, nutzt Thoren auch diesen Moment für einen großen Auftritt. Er redet viel, macht Scherze und fragt ob 20 Euro Trinkgeld zu viel seien.

Luisa stößt dieses protzige Verhalten sauer auf. "Auch dann wieder diese Show. Dann holt man die Kiste, macht das Geld rein, Punkt. Als würde man auf eine Reaktion von mir warten", sagt sie.