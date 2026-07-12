"First Dates": Thoren hält sich für den Hauptgewinn, doch Luisa sieht das ganz anders
Köln - Bei "First Dates" treffen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Geschäftsmann Thoren (31) sucht nicht nur die große Liebe, sondern am liebsten gleich eine Frau, die ihn bei seinem Business unterstützt. Altenpflegerin Luisa (23) hat davon allerdings schnell genug.
In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge macht Thoren schon vor dem eigentlichen Kennenlernen klar, wohin die Reise für ihn gehen soll. Der 31-Jährige ist extrem geschäftsorientiert und hat sich sogar ein ganz besonderes Lebensziel gesetzt: Irgendwann möchte er einmal Lamborghini fahren.
Entsprechend wünscht er sich auch eine Partnerin, die zu seinem Lebensstil passt und ihn beruflich unterstützt. Als Luisa das Restaurant betritt, ist der 31-Jährige sofort begeistert - aber weniger von ihr als von ihrer Louis-Vuitton-Handtasche.
Bei Luisa kommt seine selbstbewusste Art jedoch alles andere als gut an. Ihr erstes Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: "So lala. Er ist so ein bisschen sehr oberflächlich."
Als am Ende die Rechnung auf den Tisch kommt, nutzt Thoren auch diesen Moment für einen großen Auftritt. Er redet viel, macht Scherze und fragt ob 20 Euro Trinkgeld zu viel seien.
Luisa stößt dieses protzige Verhalten sauer auf. "Auch dann wieder diese Show. Dann holt man die Kiste, macht das Geld rein, Punkt. Als würde man auf eine Reaktion von mir warten", sagt sie.
"First Dates": Luisa setzt klare Grenzen
Auch Gastgeber Roland Trettl (55) entgeht das Schauspiel nicht. "Hast du gesehen? Er hat sich voll gefreut, dass die Rechnung kommt", bemerkt er gegenüber Kellner Nick.
Kurz darauf legt Thoren gegenüber Luisa noch nach: "Ich hab echt schon Frauen kennengelernt, die wollen alles zahlen." Darauf habe er persönlich "keinen Bock".
Seine Date-Partnerin nutzt den Moment für eine Ansage: "Geben und nehmen muss man schon. Ich brauche jetzt auch nicht einen Mann, der mir alles zahlt. Ich kann für mich selber sorgen."
Thoren ist dennoch überzeugt: "Ich denke, für sie war das Date gut und sie hätte kein besseres Date bekommen können". Für ein Happy End reicht es aber nicht. Beide entscheiden sich am Ende gegen ein zweites Treffen.
Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+