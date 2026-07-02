"First Dates": Kandidatin erschrickt, als sie Roland beim Lauern auf der Damentoilette erwischt
Köln - Als Sabrina (34) auf der Damentoilette von "First Dates" eigentlich nach einer kurzen Verschnaufpause sucht, macht sie eine unfreiwillige Begegnung mit Gastgeber Roland Trettl (54).
In der erstmals im Januar 2023 ausgestrahlten Folge, will sich die Sozialarbeiterin aus Wuppertal gerade die Hände waschen, als sie von Roland überrascht wird. Der hat sich zuvor hinter einer Tür versteckt und auf den richtigen Moment gewartet, um die 34-Jährige entsprechend abzupassen.
Mit Herrenbesuch auf der Damentoilette hat Sabrina allerdings nicht gerechnet. Sie schreit laut auf und zuckt ängstlich zusammen, als ein neugieriges "Und?" aus Richtung der Tür erklingt.
Als sie jedoch merkt, dass es sich dabei um den Star-Koch handelt, lacht sie erleichtert los. Auch Roland muss schmunzeln und tritt aus seinem Versteck hervor. Er möchte von der 34-Jährigen unbedingt wissen, wie sie ihr Date mit Sport- und Fitnesskaufmann Christian (41) bisher findet.
Sabrinas Antwort fällt eher zurückhaltend aus. Christian sei zwar "ganz nett", doch das gewisse Etwas fehle. Die Chemie zwischen ihnen wolle einfach nicht so richtig überspringen. Ihr Date ahnt davon aber nichts.
"First Dates": Gentleman-Aktion ohne Happy End
Während Roland Sabrina einen Besuch auf der Damentoilette abgestattet hat, machte sich eine der Kellnerinnen auf zu Christian. Auch sie will von ihm wissen, wie er das Date wahrgenommen hat.
Christian muss gar nicht lange überlegen, ihm hat das Treffen mit der Sozialarbeiterin gut gefallen. "Ich mag an ihr ihr Gesicht, ihre Figur, aber auch ihre Art. Ich fand es wirklich gut", schwärmt er.
Ob das allerdings auf Gegenseitigkeit beruht, kann der BVB-Fan noch nicht einschätzen. Trotzdem beweist er Stil und begleicht heimlich die Rechnung.
Als Sabrina wieder an den Tisch zurückkehrt, freut sie sich sehr über diese nette Geste. Für ein zweites Date reicht es aus ihrer Sicht dennoch nicht.
Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Donnerstag, um 18 Uhr, bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+